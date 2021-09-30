ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi ile Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Telebyad'a yardım tırı gönderdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'ın da katıldığı yardım kampanyasına Kadın Kültür Merkezlerinden kursiyerlerde destek verdi.

Nerede dara düşen yardım eli bekleyen varsa orada yardım için Türkiye'nin olduğunu belirten Feyza Aşgın, "Çorum Belediyesi ile Çorum İl Müftülüğü Diyanet Vakfı Çorum Şubesi öncülüğünde 'Çorum'dan Telebyad'a Kardeşlik Köprüsü' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan insani yardım malzemelerini Telebyad'a uğurluyoruz" dedi.

Feyza Aşgın, yardımların içeriğinde, Telebyad'da yapılan yetimhane için anasınıfı malzemeleri, kırtasiye malzemesi, kreş için halı, örgü oyuncak, çocuk kıyafetleri, oyun odası malzemeleri, doğum yapan kadınlar için hastane paketi, gıda kolisi, battaniye, kundak, çadır kent için yetişkin kıyafetler, 2 tane çamaşır makinesi, ütü, ütü masası gibi malzemelerin yer aldığını belirtti.

Çorum İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ise pek çok din görevlisinin bu yardım kampanyası için özveriyle çalıştığını hatırlatarak, Çorum Belediyesine, Kadın Kültür Merkezlerindeki yönetici ve kursiyerlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM