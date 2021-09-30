Çorum'dan Tel Abyad'a bir tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
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Çorum'dan Tel Abyad'a bir tır yardım malzemesi gönderildi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'dan Tel Abyad'a bir tır yardım malzemesi gönderildi

Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Çorum Şubesince, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Çorum Şubesince, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a inşa edilen yetimhane için ana sınıfı ve kırtasiye malzemesi, kreş için halı, örgü oyuncak, çocuk kıyafetleri, oyun odası malzemeleri, doğum yapan kadınlar için hastane paketi, gıda kolisi, battaniye, kundak, kıyafet ve çeşitli makinelerin yüklü olduğu yardım tırı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ile İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik tarafından Tel Abyad'a uğurlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aşgın, dünyada nerede birinin yardıma ihtiyacı olsa Türkiye'nin orada bulunduğunu vurguladı.

"Çorum'dan Tel Abyad'a Kardeşlik Köprüsü" sloganıyla, Kadın Kültür Merkezi'ndeki kursiyerlerin de katılımıyla yardım kampanyası düzenlediklerini aktaran Aşgın, katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Üveyik ise çok sayıda din görevlisinin yardım kampanyasına destek verdiğini kaydetti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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