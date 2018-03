Çorum'dan Sivas'a Kitap Gönderdi

Çorum'un Kargı İlçesinde Atatürk İlk-Orta Okulu öğrencilerinin her anında kitap ile iç içe olmaları, farklı mekan ve zamanlarda kitap okuma alışkanlıklarını edinmeleri için 'Yol arkadaşım kitabım' isimli projeyi hayata geçirdi.

Proje ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri ve her ortamda kitap ile iç içe olmaları hedefleniyor. Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Fatma Akpınar, "Yol Arkadaşım Kitabım isimli e-Twinnig projesi ile öğrencilerin yaşamın her alanında ve her anında kitap ile iç içe olmaları, kitabın hayatlarının bir parçası olması, farklı mekan ve zamanlarda kitap okuma alışkanlığının tüm öğrencilere aşılanması, her öğrencinin kitabı bir yol arkadaşı gibi her daim yanında bulundurması hedeflenmektedir" dedi.

'Sivas'a kitap desteği'

Proje kapsamında bu ay, 'Elden ele, Gönülden Gönüle' etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Akpınar, "Bu ay yapılan 'Elden Ele, Gönülden Gönüle' etkinliği çerçevesinde proje üyeleri arasından sınıf seviyelerine göre farklı illere eşleştirerek birbirlerine kitap hediye ediyorlar. Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri olarak hazırlanan kitaplar kolilenerek Sivas Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu'na gönderilmiştir. Kitapsız bir gelecek istemiyoruz ve yol arkadaşımız kitaplarla hayatımızı renklendiriyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM