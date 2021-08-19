Çorum'dan sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesine gıda yardımı
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Çorum'dan sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesine gıda yardımı

Çorum'dan sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesine gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) sel felaketi yaşanan Sinop'un Türkeli ilçesindekilere ulaştırmak üzere tedarik edilen bir kamyon ihtiyaç ve gıda malzemesi, bölgeye gönderildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) sel felaketi yaşanan Sinop'un Türkeli ilçesindekilere ulaştırmak üzere tedarik edilen bir kamyon ihtiyaç ve gıda malzemesi, bölgeye gönderildi.

ÇESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkeli'deki çalışmaları koordine etmek üzere ilçede bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talebi doğrultusunda esnaf ve sivil toplum kuruluşlarından bir kamyon yardım malzemesi toplandı.

Yardım malzemelerini taşıyan kamyon, ÇESOB binasından dualarla uğurlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÇESOB Başkanı Recep Gür, bölgede büyük bir felaket yaşandığını belirterek, başka felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Gür, "Yüce Allah ülkemizi her türlü felaketlerden korusun. Ülke olarak yangın ve sel afetlerinin üst üste geldiği zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu zor günleri el birliği ile atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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