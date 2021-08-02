Çorum'dan, orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi
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Çorum'dan, orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Çorum'dan, orman yangınlarından etkilenenlere gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri, Antalya'ya doğru yola çıktı.

Çorum'da, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri, Antalya'ya doğru yola çıktı.

Çorum Belediyesince tedarik edilen temel gıda ve temizlik malzemelerinin yüklendiği iki kapalı kasa kamyonet ile 6 personel Antalya'ya doğru hareket etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetecilere, orman yangınlarında zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yangından etkilenen bölgede yardımların uyumlu yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığınca Antalya'da koordinasyon merkezi kurulduğunu belirten Candan, "Bize de Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen 34 köyü verdiler. Biz de o köyleri tek tek gezerek, hem gıda yardımı yapacağız, hem sıcak çorba dağıtacağız. Ekmek, su ve buna benzer ihtiyaç malzemelerini o bölgedeki vatandaşlarımıza ulaştıracağız." dedi.

Çorum Belediyesi olarak yangınla mücadeleye destek verdiklerini dile getiren Candan, "Antalya Gündoğmuş bölgesinde orman yangınlarına gönderdiğimiz 2 su tankeri, 1 arazöz ve 9 personelden sonra 34 köyde evleri yanan vatandaşlarımıza gıda ve hijyen paketi yardımımız 2 araç 6 personelimizle yola çıktı. Yaralarımızı hep birlikte sarıp üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Osmancık Belediyesi tanker gönderdi

Osmancık Belediyesi de yangınla mücadelede kullanılmak üzere 20 tonluk su tankeri ve 2 personeli Antalya'ya gönderdi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelger, iki personel ve tankeri belediye binası önünden uğurladı.

Gelgör, tankerin Evrenseki Manavgat Yangın Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olarak yangınla mücadele çalışmalarına katılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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