Çorum'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Kavuncu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına katılarak, maaşını bağışladığını bildirdi.

Devletin salgın sürecinde bütün kurumlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Kavuncu, "21'inci yüzyılın ensar devleti Türkiye Cumhuriyeti, ensar milleti de asil necip Türk milletidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' temasıyla başlattıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na her Türk vatandaşı gibi bizde aziz milletimizin temsilcisi olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda yaşadığımız bu süreçte ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesine katkı olmak üzere maaşımızı bağışlıyoruz. Gün bu gün, saat bu saattir, vakit ensar olma vaktidir." ifadelerini kullandı.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak da il ve merkez ilçe yönetim kurulları olarak kampanyaya katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası ile devletin salgın dolayısıyla zorda kalan milletine el uzattığına işaret etti.

Kampanyayı gönülden desteklediğinin altını çizen Karapıçak, şunları kaydetti:

"Millet olarak bir ve beraber olduğumuzu, Milli

Dayanışma Kampanyası'na destek olarak göstermeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ve 7 aylık maaşını

bağışlayarak başlattığı kampanyaya, Liderimiz ve Genel

Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de 5 maaşını bağışlayarak katkı

sağlayacağını, kampanyaya destek verdiğini açıklamıştır.

Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Çorum il ve merkez ilçe yöneticileri

olarak Milli Dayanışma

Kampanyası'nda devletimiz ve aziz milletimizle birlikte olduğumuzu, şahsım ve yönetim kurullarımızla

birlikte gönülden desteklediğimizi ve katkı sağlayacağımızı

bildiriyoruz.

Belirtilen tavsiye ve alınan kararlara riayet eden sağduyulu her

vatandaşımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülke olarak

verilen mücadeleye ortak olmak yerine, geleceğimizi hiçe sayarak alınan

karar ve tavsiyeleri delmeye çalışanları da şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA