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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hicri yılbaşının İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Çorum'dan kısa kısa
20.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:32

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hicri yılbaşının İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Çiftçi, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı kutlu yolculuğun hicri yılbaşı olarak kabul edildiğini hatırlatan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kutlu yolculuğun 1442'nci yıl dönümünü, milletçe idrak etmeye başlayacağımız mübarek muharrem ayını ve bu ayın içinde yer alan Aşure Günü'nü tebrik ediyorum. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimiz ve İslam dünyası için sağlığa, barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

ÇKS kayıtları 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son kayıt tarihinin 1 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının ÇKS Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını belirtti.

Yeni yönetmeliğe göre 2020 yılı ÇKS başvuru süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını ifade eden Sarı, üreticilerin 1 Eylül'e kadar il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Çorum'a 9 yılda 15 milyon 300 bin fidan dikildi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da 9 yılda 15 milyon 300 bin adet fidan dikildiğini açıkladı.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada kentteki fidan dikim çalışmaları için 112 milyon 635 bin liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ceylan, "Çorum Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 2011-2020 yılları arasında 73 bin 800 hektar alana 15 milyon 300 bin fidan dikildi, bu çalışmalar için 112 milyon 635 bin lira yatırım yapıldı. Ayrıca ORKÖY kapsamında 2010-2020 yılları arasında süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, gün ısısı, ekskavatör ve traktör olarak 8 milyon 750 bin ORKÖY kredisi verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Glütensiz Mutfak Uygulamaları" Projesi

Çorum Çölyak Derneğince hazırlanan "Glütensiz Mutfak Uygulamaları" Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenmeye değer bulundu.

Çölyak hastalarına glütensiz yiyecek hazırlama eğitimi vermek amacıyla hayata geçirilen projenin işbirliği protokolü İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir tarafından imzalandı.

Demir, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 30 kişiye onarlı gruplar halinde eğitim verileceğini söyledi.

Projenin 30 Mart'ta sona ereceğini dile getiren Demir, "Çok şükür bir projemizin daha onaylanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce yürüttüğümüz ve Türkiye'ye örnek olan 'Glütensiz Üret Sağlıklı Tüket' projemizin devamı niteliğindeki yeni projemizde 30 üyemize glütensiz yiyecek yapım kursları vereceğiz. Önceki projemizde kurduğumuz 'Glütensiz Mutfak', bu projenin uygulama alanı olacak. Eğitimler sırasında kullanacağımız materyaller, mutfağımızın eksikleri ve uzmanlarımızın tüm masraflarını yeni projemizden karşılayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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