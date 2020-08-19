Çorum'dan kısa kısa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı ve Çiftçi, iki komşu ilde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çiftçi, ziyaret anısına Masatlı'ya hediye takdim etti.

Ziyarete Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Milletvekili Kavuncu'dan "pandemi" ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede eden sağlık çalışanlarına gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Kavuncu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli'den salgına karşı yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Ardından hastanedeki çeşitli birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Kavuncu, hastalara da şifa dileklerini iletti.

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da katıldı.

Halit Oflaz'a taziye mesajı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Konya'nın Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı yayımladı.

Aşgın, mesajında Oflaz'ın vefatı nedeniyle üzüntü duyduğu belirterek, "Kovid-19 tedavisi gören Konya-Çumra Belediye Başkanımız Halit Oflaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, tüm Çumra ile Konya halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çorum'da vektörel mücadele çalışmaları

Çorum'da vektörel mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla vektörel mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Kış aylarından itibaren alınan tedbirlerin işe yaradığına dikkat çeken Yağbat, şunları kaydetti:

"Bu yıl her zamankinden çok daha az vektörel şikayetle karşılaşıyoruz. Kurban Bayramı döneminde bu sıkıntının artma ihtimalini öngördüğümüz için bayram boyunca ve sonrasında gerek çöp konteyner dezenfekte aracımızı gerekse sahada mücadeleye devam eden ilaçlama araç ve personelimizi vardiyalar halinde sahada tutmaya devam ettik. Büyük oranda bu mücadelede başarılı da olduk. Bazı bölgelerden gelen az sayıda şikayete de anında müdahale ediyoruz."

Kaynak: AA