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Çorum'un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiğini belirterek, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Çorum'dan kısa kısa
17.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:16

Çorum'un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiğini belirterek, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüsün, vatandaşların alacağı tedbirden daha güçlü olmadığını vurguladı.

Salgınla maske takarak, el hijyenine ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mücadele edilebileceğine dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Maalesef son günlerde ilçemizde Kovid-19 vaka sayılarının arttığını görmekteyiz. Bu sebeple dışarıya çıkarken mutlaka maske kullanmanızı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Maskeyi kola takmak, cebimizde taşımak hiçbir anlam ifade etmiyor. Pandemi ile mücadele kapsamında hep birlikte daha duyarlı ve tedbirli olmamız gerekiyor. Lütfen 'bize bir şey olmaz' demeyin. Size bir şey olmaz ama yakınlarınıza olur, ailenize olur, çocuğunuza olur, arkadaşlarınıza olur, diğer vatandaşlara olur. O yüzden her ortamda mutlaka ve mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyarak maskemizi takalım."

-AFAD'tan vatandaşlara çağrı

Çorum Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Elvan Kaya, vatandaşları depreme karşı dayanıklı binaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Kaya, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, depremin çok fazla can ve mal kaybına neden olduğuna işaret etti.

Benzer acıların tekrar yaşanmaması için vatandaşların bilinçli davranması gerektiğini belirten Kaya, "Bilindiği üzere etkileri ve sonuçları bakımından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, tarihimizde yaşadığımız en yıkıcı depremlerden biridir. Depremin 21. yıl dönümünde benzer acıların tekrar yaşanmaması için AFAD olarak vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlenmeye, depreme dayanaklı binaları tercih etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-Milletvekilleri Ceylan ve Kaya'dan inceleme

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum'un İskilip-Bayat yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Ceylan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle yolun yeniden yapımına karar verildiğini söyledi.

Heyelan ıslahı, toprak tesviye, sanat yapıları ve üst yapı işleri yapım işi ihalesinin tamamlandığını ve yolun yapımına başlandığını dile getiren Ceylan, "Çalışmaları yakından takip ediyoruz. İskilip ile Bayat'ın yanı sıra bölgede bulunan çok sayıda köyün de ulaşımı bu yoldan sağlanıyor. Yolun bir an önce bitirilmesi önceliğimiz." dedi.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Ticaret Borsası İskilip Satış Salonu açıldı

Çorum Ticaret Borsası İskilip Satış Salonu törenle hizmete açıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, açılışta yaptığı konuşmada, satış salonunun çiftçilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracağını söyledi.

İskilip Belediyesi olarak, çiftçi ve zahirecilerin yanında olduklarını dile getiren Sülük, satış noktasının ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Törene, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu katıldı.

Kaynak: AA

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