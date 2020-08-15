Çorum'dan kısa kısa Çorum Belediyesi Gıda Bankası'nın bir aileye eşya yardımı yaptığı bildirildi.

Çorum Belediyesi Gıda Bankası'nın bir aileye eşya yardımı yaptığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda Bankası'nın kentteki ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddelerinin yanı sıra kıyafet ve eşya yardımında bulunduğunu belirtti.

Hayırsever vatandaşların kullanmadıkları eşyaları Gıda Bankası'na getirdiğini aktaran Candan, "Biz de gerekli durumlarda bakım ve onarımlarını yaparak eşyaları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Belediyemiz Gıda Bankası, alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız kullanım fazlası eşyalarını bize ulaştırabilir." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi açılışa hazırlanıyor

Çorum'da Gazi Caddesi'ni Fatih Caddesi'ne bağlayan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, caddedeki ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin 30 Ağustos'ta trafiğe açılacağını belirten Aşgın, caddenin trafiği rahatlatmanın yanı yanı sıra renkli ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturacağını söyledi.

Caddenin iki kenarına 10 yaşında ıhlamur ağaçları diktiklerini belirten Aşgın, refüjün de elma ağaçlarıyla süsleneceğini kaydetti.

Aşgın, yeni caddenin trafiğe açılmasıyla birlikte Çorum'un 30 Ağustos'ta çifte bayram yapacağını sözlerine ekledi.

Acil çağrılar tek çatı altında toplanacak

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi Müdürü Arif Demiral, İtfaiye, ambulans, polis, jandarma, AFAD ve orman yangını ihbarlarının tek çatı altında hizmet vereceğini bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Demiral, çağrıların tek çatı altında toplanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca yeni merkez kurulduğunu söyledi.

Demiral, inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) kısa sürede hizmete başlayacağını kaydetti.

Tahtasız da çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla güzel bir bina inşa edildiğini, kalan eksiklerin de bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Tahtasız ayrıca personel için yemekhane ve servis problemlerinin de bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA