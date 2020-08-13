Çorum'dan kısa kısa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin 30 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin 30 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, şehir içi trafikteki yoğunluğu azaltmak amacıyla alternatif yollar inşa ettiklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi'ni birbirine bağlayacağını aktaran Aşgın, "Recep Tayyip Erdoğan Caddemizin asfaltını tamamladık. 5 caddemizin birleştiği noktada çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Buradaki asfalt çalışmamızı da hafta sonuna kadar tamamlamış olacağız. 30 Ağustos'ta şehrimiz, trafik açısından tarihi anlam ifade eden bir yolun açılışına şahitlik edecek. Zafer Bayramı'mız olan 30 Ağustos'ta şehrimiz adeta iki bayramı bir arada yaşayacak." ifadelerini kullandı.

-AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayıp halkımızın desteği ve güveni ile şahlanıp büyüyen büyük Türkiye sevdamız, 19'uncu yılında dahi ilk günkü kadar taze ve diridir." ifadesini kullandı.

Ahlatçı, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan ve kuruluşundan 1 yıl sonra iktidar olan partilerinin kutlu yürüyüşünün 19'uncu yılını kutlamanın büyük gurur ve sevincini yaşadıklarını vurguladı.

AK Parti'nin geçmişte hayal bile edilemeyecek yeniliklere imza attığının altını çizen Ahlatçı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayıp halkımızın desteği ve güveni ile şahlanıp büyüyen büyük Türkiye sevdamız 19. yılında dahi ilk günkü kadar taze ve diridir. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olmuştur. Bunu yaparken de en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. AK Parti'nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."

CHP İl Başkanı Tahtasız'dan Aile Hekimleri Derneği'ne ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman'ı ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyarette Tahtasız ve Nayman, aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve talepleri değerlendirdi.

Ziyarete İl Sekreteri Aydın Taşkın, Başkan Yardımcısı Ferda Suiçmez de katıldı.

İHH'nın Kurban Bayramı çalışmaları

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Kurban Bayramı'nda kentteki yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı'na yönelik çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Çorum İHH'nın yarım çalışmalarıyla kendi bölgesinde lider olduğunu aktaran Özkabakçı, şunları kaydetti:

"2020 kurban çalışmasını bölge iller içerisinde bölge birincisi olarak tamamladık. Çorum İHH'nın kurban eti, alışveriş kartı ve bayramlık kıyafet dağıtımlarından Çorum'da yaklaşık 5 bin kişi istifade etti. İHH, 28 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti. Yardım kampanyalarımıza destek veren hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA