Çorum'dan kısa kısa Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çeltik üreticilerini arazilerini kontrol ederek, "çeltik yanıklığı" hastalığı bulunan alanları ilaçlamaları konusunda uyardı.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çeltik üreticilerini arazilerini kontrol ederek, "çeltik yanıklığı" hastalığı bulunan alanları ilaçlamaları konusunda uyardı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada kurum ekiplerinin çeltik ekili arazide yaptığı incelemede "çeltik yanıklığı" hastalığına rastlandığını belirtti.

Yanıklık hastalığına yaprak, boğum, salkım, salkım sapı yanıklığı kurt boğazı, sam vurması, pas gibi isimler verildiğini aktaran Sarı, "Üreticilerimiz arazilerini denetlemeli ve hastalık görülen sahalarda İl/İlçe müdürlüklerimizle iletişime geçerek ilaçlama yapılmalı." ifadesini kullandı.

Çorum'un Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"İlimizde 75 bin 306 dekar alanda, 57 bin 904 ton çeltik üretimiyle ülkemizin çeltik üretiminde önemli yerdedir. Üretim ve verimimizi her yıl artırmak amacıyla sahada çiftçimizin yanında olmaya gayret göstermekteyiz. Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve zararlılar konusunda üreticilerimizin mutlaka il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olmaları, etmenin tespiti durumunda en yakın il/İlçe Müdürlüğüne gidilerek teknik destek alarak mücadele için ruhsatlı pestisitleri kullanmaları gerekmektedir.

-İŞ-KUR 450 kişi alacak

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında farklı kurumlarda 9 ay istihdam etmek üzere 450 kişiyi işe alacak.

İŞ-KUR İl Müdürü Ali Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, programdan yararlanmak isteyenlerin 14 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

İşe alınacak kişilerin kent merkezinde noter kurası, ilçelerde ise liste yöntemiyle belirleneceğini ifade eden Şahan, tespit edilen 450 kişinin 8 Eylül 2020 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında il genelindeki farklı kurumlarda istihdam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA