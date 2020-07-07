Çorum'dan kısa kısa Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da hastalıktan ari 14 işletme bulunduğunu bildirdi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da hastalıktan ari 14 işletme bulunduğunu bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Hastalıktan Ari Belgesi almak için başvuran işletmelerden 14'ünün belge aldığını, 32'sinin ise incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Belge sahibi işletme sayısını gelecek yıl 64'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sarı, "İlimiz hastalıktan ari işletme statüsünü sevdi. Hastalıktan ari işletme olmak isteyen yetiştirici sayısının artması ile ilimiz bölge hayvancılığı için önemli bir merkez olacağı gibi işletme sahipleri de devletimiz tarafından verilen destekler ile gelirlerini artıracaktır. Bakanlığımızın Hastalıktan Ari İşletmelere damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bayrak'tan TEMAD'a ziyaret

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Ertan Karabıyık'ı ziyaret etti.

Bayrak, ziyarette, sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler hakkında Karabıyık ve dernek üyelerini bilgilendirdi.

Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğü olarak derneklere rehberlik etmek, görüşlerini almak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bayrak, "Sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarında başarı diliyorum." dedi.

Oğuzlar'da Hanımeli Pazarı açıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlarının ürettiği ürünleri satmaları amacıyla Hanımeli Pazarı açıldı.

Oğuzlar Belediyesince Obruk Barajı kenarındaki Altın Koz Sosyal Tesisleri'nin karşısına kurulan Hanımeli Pazarı, törenle hizmete açıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hanımeli Pazarı kurduklarını söyledi.

İlçedeki kadınların ürettikleri ürünleri bu pazarda satabileceğine işaret eden Yıldırım, "Pazarda reçeller, turşular, mevsimine göre meyve ve sebzeler, tarhana, Oğuzlar hatıralıkları, örgüler ve erişte gibi hamur işleri satılıyor. Pazarımız ile hem gelen misafirlerimizi memnun etmeyi hem de ilçe kadınlarının ekonomide etkin rol almasını amaçlıyor." dedi.

Milletvekili Ceylan Halket'i gezdi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesi Mezbahası ve Halket Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ceylan, ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Ceylan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Çorum'a yeni bir imaj kazandırdığını söyledi.

İşlevsel bir mezbahaya sahip olmanın Çorum açısından büyük avantaj olduğunu vurgulayan Ceylan, "El birliğiyle büyük firmaların toplu kesim işlerini Çorum'a getirmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Aşgın da tesisin hizmete açılmasıyla Çorum'un hayvancılık ve et sektöründe önemli bir güç haline geldiğini dile getirerek, "Çorum, çevre illerde ve ülke genelinde hayvan pazarının yanı sıra mezbahasıyla da adından söz ettirir bir konuma geldi. Aşkla, şevkle milletimizi hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA