Çorum'dan kısa kısa Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, il içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportu, küçükbaş hayvan sevklerinde, Koyun-Keçi Nakil Belgesi ve il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporu bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, il içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportu, küçükbaş hayvan sevklerinde, Koyun-Keçi Nakil Belgesi ve il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporu bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin artacağından, Hayvan Pazarı güzergahında kontrollere başlanacağını belirtti.

Hayvanların hareketlerinin, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Sarı, "Bir hayvanda görülecek bulaşıcı hastalık, çok kısa sürede işletmedeki tüm hayvanlara, sonrasında tüm köye, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleriyle hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır. Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur. İl dışına sevk edilecek hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur. Yol kontrollerinde hayvanları belgesiz naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine her büyükbaş hayvan için 831 lira, her küçükbaş hayvan için 128 lira, nakil vasıtası sahiplerine de 2 bin 781 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum Kurulu İl Başkanlığı görevine Orhan Vargeloğlu'nun atandığı bildirildi.

Vargeloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurucu il başkanlığı görevinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından kendisine tevdi edildiğini belirtti.

Kurucu heyetin Mustafa Özateş, Ali Abbas Boynueğri ve Orhan Veli Yalçın'dan oluştuğunu ifade eden Vargeloğlu, "Sorun değil çözüm üreteceğiz. Hep birlikte düşüneceğiz, hep birlikte karar vereceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Başarıya giden yolda engel tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

AFAD personeline başarı belgesi

Çorum Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeline, Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkılarından ötürü başarı belgesi verildi.

Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla hazırlanan başarı belgeleri, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya tarafından personele takdim edildi.

Kaya, törende yaptığı konuşmada, AFAD personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özveriyle çalıştığını belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: AA