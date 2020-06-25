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Çorum'da vektörel mücadele kapsamında oto ve halı yıkama tesisleri denetlendi.

Çorum'dan kısa kısa
25.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:34

Çorum'da vektörel mücadele kapsamında oto ve halı yıkama tesisleri denetlendi.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde sivrisineklerin üreme alanı olarak tespit edilen oto ve halı yıkama tesislerini inceledi.

Tesislerdeki su kanalları, çökertme havuzları ve su depolarını inceleyen ekipler, işletmecileri sivrisinek üremesinin önüne geçecek tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı açısından vektörle mücadelenin çok yönlü devam edeceği bildirildi.

500 kişilik mescit, ibadete açılıyor

Çorum Belediyesince Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsüne inşa edilen Ali Kuşçu Mescidi, yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

Öğrencilerle bölge halkının ibadethane ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen mescitte ilk namaz, yarın kılınacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları ilk cuma namazını kılmak üzere Ali Kuşcu Mescidi'ne davet etti.

Altınkoz'dan Memur-Sen üyelerine yüzde 15 indirim

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı kenarında Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'nde Memur-Sen Konfederasyonu üyelerine yüzde 15 indirim yapılacak.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ali Yıldız, indirim kampanyasına ilişkin protokol imzaladı.

Yıldırım, belediye binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Altınkoz'da restoranın yanı sıra Obruk Barajı'nda tekne turu ve su sporları hizmetleri verildiğini söyledi.

Obruk Barajı'nın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için çabaladıklarını belirten Yıldırım, Altınkoz tesislerinin bölgenin yıldızı olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi.

Törene İl Sivil Toplumla İlişkiler ve Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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