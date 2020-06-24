Çorum'dan kısa kısa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde salgınla mücadele kapsamında dezenfekte ekipleri kurduklarını belirtti.

Halkın yoğun olarak bulunduğu alanların sürekli dezenfekte edildiğini vurgulayan Aşgın, "Parklar, meydanlar, taksi durakları, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, duraklar ve il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aşgın, dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de devam ettiğini vurguladı.

YKS öğrencilerine servis hizmeti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sınav günleri ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri 27-28 Haziran'da belediye binası önünden hareket edecek servis araçlarıyla ücretsiz taşıyacaklarını bildirdi.

YKS'nin öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Şahiner, "Bu nedenle gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından sağlanacak ücretsiz servis hizmetimiz, hizmet binamız önünden 07.30'da başlayacak. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÇESOB'dan salgın değerlendirme toplantısı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB), Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür başkanlığındaki toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının esnafa etkileri değerlendirildi.

Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin salgına karşı başarılı kararlar aldığını söyledi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini aktaran Gür, "Salgına karşı esnaf ve sanatkarlarımız maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalı." dedi.

Salgından olumsuz etkilenen esnaf için kredi desteği sağlandığını hatırlatan Gür, şunları kaydetti:

"Kredi desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümetin aldığı önlemler takdire şayan. Bugünler de geçecek. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla büyük bir devlet. Bu sürecin de üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Tahtasız'dan çeltik üreticilerine ziyaret

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yoğun yağıştan ekili arazileri zarar gören çeltik üreticilerini ziyaret etti.

Tahtasız, Osmancık ilçesindeki çiftçileri ziyaretinde, selden etkilenen ekili arazileri inceledi.

Bölgedeki Omaç Deresi tıkandığı için sel baskını yaşandığını öğrendiğini anlatan Tahtasız, derenin ıslah edilmesi için DSİ ile görüşeceklerini söyledi.

Ziyarete CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen de katıldı.

Kaynak: AA