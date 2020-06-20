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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, resmi ve özel kuruluşlarda, iş yeri ve kapalı alanlarla halkın toplu kullandığı alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Çorum'dan kısa kısa
20.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:05

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, resmi ve özel kuruluşlarda, iş yeri ve kapalı alanlarla halkın toplu kullandığı alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla getirilen maske kullanım zorunluluğuna ilişkin denetimlerin artacağını vurguladı.

Vatandaşların maske kullanma hususuna riayet etmesinin hem şahsi hem de toplum sağlığının korunması bakımdan önem taşıdığının altını çizen Çiftçi, yasaklara uymayan kişi ve kurumlara idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Engelliler Yalnız Değildir Projesi

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği'nin "Engelliler Yalnız Değildir Projesi", Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunca desteklenen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Çorum'daki engellileri evlerinde ziyaret edip sorun ve taleplerinin tespit edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programından üçüncü kez destek almaya hak kazandıklarını belirten Kazak, "Proje ile Çorum'da ikamet eden, engelinden dolayı dışarı çıkamayan veya çıkmayan engelli vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilecek moral ve motivasyon desteği verilecektir. Engellilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları sorunlar, kendileri ve yakınlarından tespit edilecek, çözümü için ilgili kurum yetkililere aktarılacaktır. Projenin esas amacı engellilerin sosyalleşmelerini sağlamak, yalnız ve kimsesiz olmadıklarını hissettirmektir." ifadelerini kullandı.

Kazak, vatandaşlardan çevrelerindeki engelli bireyleri derneklerine bildirmelerini istedi.

Eski hastane binasının açılması için çalışma

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eski devlet hastanesi binasının tekrar açılması için Sağlık Bakanlığından binada güçlendirme çalışması yapılabilmesi için onay beklendiğini bildirdi.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılmasının ardından mevcut hastane binasının da sağlık hizmeti vermesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığından bir heyetin hastanede inceleme yaptığını aktaran Ahlatcı, "Eski devlet hastanesinin tekrar hizmete açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan güçlendirme çalışmaları için onay bekleniyor." ifadesini kullandı.

Hastanede çalışmaların başlaması için son aşamaya gelindiğini aktaran Ahlatcı, Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından ihalenin yapılarak çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Ahlatcı, devlet hastanesinin açılması ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılacak onkoloji merkeziyle Çorum'un bölgesinde sağlıkta merkez üssü olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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