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Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan semt pazarları, normalleşme adımları kapsamında 22 Haziran'dan itibaren açılacak.

Çorum'dan kısa kısa
18.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:45

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan semt pazarları, normalleşme adımları kapsamında 22 Haziran'dan itibaren açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren her pazartesi Ulukavak Mahallesi'nde, perşembe günleri Buharaevler Mahallesi'nde, cuma günleri Mimar Sinan Mahallesi'nde, cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesi'nde ve pazar günleri de Akkent Mahallesi'nde pazar kurulacak.

Açıklamada, pazar alanlarında esnaf ve vatandaşların maske takma zorunluluğunun devam ettiği, ayrıca girişte ateş ölçümü ve sosyal mesafe denetimlerinin de süreceği vurgulandı.

Başkan Aşgın'dan Engelli Eğitim Merkezine ziyaret

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Engelli Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Aşgın, salgın sonrası yeniden hizmet vermeye başlayan Engelli Eğitim Merkezi ziyaretinde, eğitimci ve öğrencilerle sohbet etti.

Engelli Eğitim Merkezinin belediye hizmetleri arasında en çok önem verdiği hizmetlerden olduğunu belirten Aşgın, eğitim faaliyetlerinin yeni normal prensipleri kapsamında devam ettiğini söyledi.

Salgın sürecinde merkezde hijyen maskesi üretildiğini aktaran Aşgın, "Maskeler dezenfekte edildikten sonra başta semt pazarlarımız olmak üzere çeşitli yerlerde dağıtılıyor. Milletimizin her bir ferdi, içinde bulunduğu duruma bakmaksızın 'koronavirüs mücadelesine nasıl bir katkı verebilirim?' diye düşünüyor." dedi.

Çiftçilere destek ödemeleri

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yağlı tohumlar desteği kapsamında Çorum'da ayçiçeği ve aspir üretimi yapan 6 bin 642 çiftçiye 26 milyon 790 bin 470 lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin çiftçilerin banka hesabına yatırıldığını belirtti.

Hububat ve baklagil ürün destekleri kapsamında 26 bin 96 çiftçiye ödenecek 54 milyon 520 bin 247 lira destek ödemesinin işlemlerinin de tamamlandığını ve kısa süre içinde ödeme yapılacağını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Son hanesi 4-6 olanların ödemesi 19 Haziran saat 18.00'den sonra, son hanesi 8 olanların ise 26 Haziran saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılacak."

Basın İlan Kurumu, Çorum'a yeniden şube açacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum'da yeniden Basın İlan Kurumu (BİK) şubesinin açılacağını bildirdi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'in ziyaretinde konuşan Çiftçi, Çorum'da BİK şubesinin geçen temmuz ayında kapatıldığını hatırlattı.

Ardından Basın İlan Kurumu bünyesinde bazı illere şube açılmaya başlandığını anlatan Çiftçi, Çorum Gazeteciler Cemiyetinin talebi üzerine yeniden şube açılması için harekete geçildiğini, Valilik ek binası 9'uncu katta yer tahsis edildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ile telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Çiftçi, Duran'ın da konuya sıcak baktığını söyledi. Çiftçi, "Ülke genelinde önemli yere sahip Çorum yerel basınına daha iyi hizmet verilmesini sağlama noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Ziyarete Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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