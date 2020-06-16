Çorum'dan kısa kısa Çorum'da kömürle ısınan binaların 1 Ekim'e kadar doğal gaza geçmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Çorum'da kömürle ısınan binaların 1 Ekim'e kadar doğal gaza geçmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Mahalli Çevre Kurulunun olağan toplantısında, "Çorum İli Temiz Hava Eylem Planı" kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Çorum'un yüksek kirlilik potansiyeli olan iller arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, eylem planı kapsamında kent merkezinde binaların kömürle ısınmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Isınma döneminin başlangıcı olan 1 Ekim'e kadar geçişin tamamlanarak doğal gaz, güneş enerjisi gibi alternatif temiz yakıt kullanımına geçişin zorunlu hale getirilmiştir. Uygulama Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çatak Tabiat Parkı'na "kır lokantası" yapılacak

Çorum'da Vatandaşların Köse Dağı üzerindeki uğrak mesire alanı olan Çatak Tabiat Parkı'na kır lokantası inşa edilecek.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, "Çatak Tabiat Parkına Kır Lokantası ve Yapısal Peyzaj Yapım İşi" ihalesi 26 Haziran'da yapılacak.

Proje kapsamında bölgeye kır lokantası olarak kullanılmak üzere bina, biogölet ve mevcut binanın tadilatının yapılacağı ve çalışmaların 120 günde tamamlanacağı belirtildi.

Mesire alanları keneye karşı ilaçlanıyor

Çorum'daki mesire alanları, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan kenelere karşı Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada, vektörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Vatandaşlardan herhangi bir yerde kene görmeleri durumunda belediyeye ihbar etmelerini isteyen Yağbat, "İhbar gelen bölgeleri anında ilaçlıyoruz. Biz vatandaşlarımız keneden korumak için her türlü tedbiri alıyoruz ancak vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini almalı. Uzmanların tavsiyesine uyulmasında fayda var." ifadesini kullandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret etti.

Gür, jandarmanın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Jandarmanın asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Gür, "İki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Albay Uzunoğlu ise Çorum'da huzur ve güvenliğin sağlanması için 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirterek, Gür ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA