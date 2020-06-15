Çorum'dan kısa kısa Çorum Jandarma Komutanlığınca kırsalda yaşayan vatandaşlara aile içi şiddetin önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Çorum Jandarma Komutanlığınca kırsalda yaşayan vatandaşlara aile içi şiddetin önlenmesine yönelik eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince merkeze bağlı köylerde gruplar halinde 150 kişiye, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar ile acil durumlarda aranacak numaralar ve Mobil Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verildi.

Salgınla mücadele kurallarına uyularak verilen eğitimlerde ayrıca Jandarma teşkilatının tanıtımı yapılarak vatandaşlara afiş ve broşür dağıtıldı.

"Vefa Sosyal Destek Grubu"na katılan din görevlilerine başarı belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na katılan din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Din görevlilerinin başarı belgeleri, Müftülük binasında düzenlenen törenle İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından takdim edildi.

Biçer, törende yaptığı konuşmada din görevlilerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Din görevlilerinin sosyal destek gruplarına önemli katkı sağladığını belirten Biçer, "Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi vatandaşlarımıza özveriyle hizmet götüren, Kovid-19 mücadele sürecinde de aktif şekilde yer alan din görevlilerimize vatandaşlarımız ve teşkilatımız adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızın artarak devam etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Hasta mağduriyetleri "SOR-ÇÖZ" biriminde giderilecek

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların olası mağduriyetlerini gidermek ve hastane içindeki iş ve işlemlerle ilgili sorunların çözümünü hızlandırmak amacıyla "SOR-ÇÖZ" birimi kuruldu.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, yaptığı yazılı açıklamada, birimin hastanenin birinci katında hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların SOR-ÇÖZ biriminde çözüme kavuşturulacağını belirten Sezikli, şunları kaydetti:

"SOR ÇÖZ, hasta memnuniyetinin ön planda olduğu, kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla hareket eden özel bir birim olarak hastanemizde yerini almıştır. Hedefimiz anında, etkili ve yerinde çözüm sunmaktır. Güler yüzlü ve iletişim konusunda deneyimli birim personelinin gayretleri ile kısa zamanda çözülen sorunlar karşısında hasta memnuniyetinin arttığı gözlenmektedir. SOR-ÇÖZ Birimi'nde ulaşan tüm sorunlar değerlendirilip, aynı gün içinde kesin dönüş yapılmaktadır. Sorunu çözülen danışanlar ile yapılan görüşmelerde; birim personelinin görev alanları dahilinde, kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde açıklamalar yapılarak, çözümler üretilmekte ve kısa sürede olumlu geri bildirimler görülmektedir."

KÖYDES Encümen Üyeliği seçimi

Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Encümen Seçimi yapıldı.

Endüstri Meslek Lisesi konferans salonundaki seçimde İl Ge­nel Mec­lisi'ni ve köy muhtarlarını temsilen ikişer üye seçildi.

Seçimde, AK Parti merkez İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bektaş 101 oy, CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ise 102 oy, Köy Muh­tar­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ze­ki Oral 119 oy, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­cı Ko­ca da 103 oy alarak encümen üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA