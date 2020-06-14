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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar alanlarında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulandığını bildirdi.

Çorum'dan kısa kısa
14.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:18

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar alanlarında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulandığını bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye görevlilerince vatandaşların pazar alanlarında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadığının denetlediğini belirtti.

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazarların girişinde vatandaşların ateşinin ölçüldüğünü aktaran Aşgın, "Girişte maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan veriliyor. Tedbirler elden bırakılmamalı. Halkımızı daha dikkatli davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekillerinden ziyaret

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum'daki çiftçi ve tarım tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezi ve Sungurlu ilçesindeki çiftçileri dinleyen CHP heyeti, ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretlere CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de katıldı.

Milletvekili Kaya'dan kutlama mesajı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında jandarma teşkilatının her daim görevinin başında olduğunu vurguladı.

Jandarma teşkilatının Türkiye için önemine dikkati çeken Kaya, "Tarihi şan ve şerefle dolu, devletimizin bekası, toplumumuzun huzur ve güvenliği için her daim milletimizin hizmetinde olan Jandarma teşkilatımızın 181'inci yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'da 82 milyon 650 bin lira sosyal destek dağıtıldı

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, salgın sürecinde Çorum'da 82 milyon 650 bin 761 lira sosyal destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahipleri, çalışan ve işverenlerin yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle birlikte ekonomik tedbirler de alındığını aktaran Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği başlıklarıyla Çorum'da vatandaşlarımıza toplam 82 milyon 650 bin 761 liralık destek sağlandı.Bu süreçte ihtiyaç sahiplerini ve çalışanlarımızı yalnız bırakmadık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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