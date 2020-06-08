Çorum'dan kısa kısa

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Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik Bölümüne 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınacak.

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08.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:31

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik Bölümüne 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, matematik programına öğrenci alınması yönündeki teklifinin, Yükseköğretim Genel Kurulunca uygun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, YÖK kararıyla HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün 40 öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

"Dil ve Konuşma Terapisi" bölümü açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Dil ve Konuşma Terapisi" bölümü açıldı. Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, "Dil ve Konuşma Terapisi" bölümünde Dil ve Konuşma Terapisti Kübra Avcı'nın hasta kabulüne başladığı bildirildi.

"Dil ve Konuşma Terapisi" bölümünün çevre iller arasında Ankara, Samsun ve Yozgat'taki hastanelerde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dil ve konuşma terapisti iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması,

değerlendirilmesi, rehabilitasyonu, dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık personelidir. Bu bölümden randevu almak için öncelikle Kulak Burun Boğaz veya Çocuk Psikiyatri bölümünde muayene olunması gerekir. Yapılan muayene sonucunda hekim tarafından uygun görülen hastalar, Dil ve Konuşma Terapisi bölümüne yönlendirilir ve birimden randevu alınır."

Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum'da hububat hasadının başladığını belirterek, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, hasadın ardından tarlada kalan anızın toprağı sürmeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle yakılabildiğini hatırlattı.

Tarlasını yakan çiftçinin işi kolaylaşmış gibi görünse de zarara uğradığını belirten Gül, "Yangınla birlikte organik maddece fakir olan topraktaki yararlı bakterilerin hepsini yok ediyor, tüm canlılar öldürüyor. Bu yüzden kesinlikle anız yakımının yapılmaması gerekiyor. Geleceğini düşünen, toprağını düşünen anız yakmaz." ifadelerini kullandı.

Hurdacılar Sitesi yükseliyor

Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, inşası devam eden Hurdacılar Sitesi'nin Ağustos ayında teslim edileceğini açıkladı.

Fındıkçı, yaptığı yazılı açıklamada Hurdacılar Sitesi'nin şekillenmeye başladığını belirtti.

Çorum'da dağınık şekilde faaliyet gösteren hurdacıların Ağustos'ta modern görünüme kavuşacağının altını çizen Fındıkçı, şunları kaydetti:

"Site içerisinde hurdacı esnafına yaklaşık 50 dönüm yer ayırdık. Bin ve bin 500 metrekarelik iş yerlerini kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Esnafa sosyal donatılarıyla modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni iş yerlerini bir an önce tamamlamanın gayretindeyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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