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Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı bildirildi.

Çorum'dan kısa kısa
01.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:29

Çorum'da yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'da hafta içi devam edecek yağışların hafta sonu yerini güneşli havaya bırakmasının tahmin edildiği belirtildi.

Gök gürültülü ve sağanak şeklinde görülecek yağışların özellikle yarın şiddetini artırabileceğinin aktarıldığı açıklamada, vatandaşların sel baskını ve yıldırım çarpması tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

YEDAŞ'tan "sokak lambası" açıklaması

Çorum'da sokak lambalarının, aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemde meydana gelen teknik arıza nedeniyle gündüz de yanmaya devam ettiği bildirildi.

YEDAŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un aydınlatma tesislerinin kontrolünü sağlayan sistemde "donanım" kaynaklı arıza meydana geldiği belirtildi.

Arıza nedeniyle sokak aydınlatma tesislerinin bazılarının gündüz de yanmaya devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Sorunun çözümü konusunda uzmanlarımız tarafından yoğun bir çalışma, ara vermeden sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadesine yer verildi.

Alaca'da 17 köye kilit taşı döşenecek

Çorum'un Alaca ilçesinde bağlı 17 köye kilit taşı döşenecek.

Alaca Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince Akçaköy, Balçıkhisar, Çatalbaş, Dereyazıcı, İmat, İsmailli, Kürkçü, Kargın, Sarısüleyman, Ünalan, Yeniköy, Değirmendere, Koçhisar, Sultanköy, Küre, Çikhasan ve Tutaş köylerine kilit taşı döşenmesi için ihale düzenleyecek.

Çarşamba günü Alaca Kaymakamlığı hizmet binasında açık ihale usulüyle yapılacak ihale, saat 14.30'da başlayacak.

İhaleye katılım şartlarının, kurumun web sitesinde yayınlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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