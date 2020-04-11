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Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da vatandaşların evden çıkmadan 17 alanda 322 konuda "Açık Kapı" hizmetinden yararlanabileceği bildirildi.

11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:36
Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da vatandaşların evden çıkmadan 17 alanda 322 konuda "Açık Kapı" hizmetinden yararlanabileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşların, Valilik bünyesinde "Milletin kapısı" sloganıyla hizmet veren "Açık Kapı" biriminden hizmet alabileceği belirtildi.

Vatandaşların "Açık Kapı" birimine "www.acikkapi.org.tr" adresinden ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Evinizde kalarak hem kendinizi hem sevdiklerinizi korurken kamu hizmetlerine de evinizden erişebilirsiniz. Eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuda talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Sağlık ve güvenli günler için elinizin alında daima bir 'Açık Kapımız" olduğunu hatırlayın." ifadelerine yer verildi.

Kemal Öz Gıda, istihdamını yüzde 50 artıracak

Çorum'da gıda sektöründe faaliyet gösteren Kemal Öz Gıda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında istihdamını yüzde 50 artıracak.

Kemal Öz Gıda Genel Müdürü Bülent Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı kampanyayı desteklediklerini bildirdi.

Erdoğan'ın işverenlere istihdamı azaltmamaları yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Özdoğan, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. 30 personel çalıştırdığımız tesisimizde istihdamımızı yüzde 50 artırarak 15 personel daha alacağız. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürü Sobacı'ya destek ziyareti

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'yı ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahtasız, ziyarette kentte virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında Sobacı'dan bilgi aldı.

Tahtasız, ziyarette yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının zorlu süreçte görevlerini özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Tahtasız, "Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, onların ekonomik, sosyal güvencelerinin garanti altına alınması, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül de katıldı.

Kaynak: AA

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