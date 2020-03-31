Çorum'dan kısa kısa
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çorum'dan kısa kısa - Haberler
Çorum, PTT, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da PTT şubelerine, aynı anda görevli personel sayısının iki katı kadar müşteri kabul edildiği bildirildi.

31.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:08
Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da PTT şubelerine, aynı anda görevli personel sayısının iki katı kadar müşteri kabul edildiği bildirildi.

Çorum PTT Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından PTT çalışanlarının ve vatandaşların etkilenmemesi için çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların ve çalışanların sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Gişe ve bankacılık işlemlerinizi şubelerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Eski gazeteler sanal ortama taşındı

Çorum'da 1927-1964 tarihleri arasında yayımlanan gazetelerin dijital kopyaları, Çorum Belediyesinin web sitesinde yayımlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'un tarihine ışık tutan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan olayları anlatan Çorum Gazetesi'nin arşivinin dijital ortama taşındığını belirtti.

Dijital belgeleri sanal ortamda Çorum halkıyla buluşturduklarını belirten Aşgın, "Vatandaşlarımız 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazetelere Çorum Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek." ifadesini kullandı.

Sanal gazete arşivinin, koronavirüs salgını dolayısıyla evinden çıkmayan vatandaşların ilgisini çekebileceğinin altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"1921 yılında basın hayatına başlayan Çorum Gazetesi'nin 1921-1926 yılları arasında yayımlanan sayılarının günümüz Türkçesine çevirilerini Abdulkadir Ozulu hocamız yapmıştı. Biz de 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazeteleri dijital ortama aktardık. Hemşehrilerimiz arşive kentarsivi.corum.bel.tr/gazeteler adresinden ulaşabilir."

MHP'den kolluk kuvvetlerine destek ziyareti

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli jandarma ve polislere meyve ikram etti.

Karapıçak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin salgına karşı tüm gücüyle seferber olduğunu söyledi.

Devletin ve milletin koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele verdiğini dile getiren Karapıçak, "Sağlık çalışanlarıyla birlikte seferber olan polisimizin, askerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin

Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Devleti ve aziz milletimiz için her daim sahada olan bütün güvenlik

güçlerimize milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Devletimizle el ele vererek koronavirüsü yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız.

Acıda, hastalıkta, sevinçte, kederde biriz. Hiçbir

vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti

dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis

bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir." dedi.

Dernek beyannamesi uyarısı

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek beyannamelerinin 30 Nisan'a kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada dernek yöneticilerini beyanname vermeleri konusunda uyardı.

Geçerli süre içinde beyanname vermeyen derneklere idari işlem uygulanacağının altını çizen Bayrak, şunları kaydetti:

"Dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup en geç 30 Nisan'da bildirilmek zorundadır. Yönetim kurulu başkanları kendilerine müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgiler de önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Haberler
Engelli şahsın el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Guido Senia Ferhat Göçer
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Çorum'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 16:55:06. #1.15#
title