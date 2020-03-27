Çorum'dan kısa kısa Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti aylık olağan toplantısı yapıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti aylık olağan toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında OSB Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı OSB'deki tesislerde alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Köy okulları için 3 ton dezenfektan bağışladı

Çorum'da kimya ve kozmetik sektöründe üretim yapan bir firma, köy okullarının dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne 3 ton dezenfektan bağışladı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kimya ve kozmetik ürünleri üretimi yapan firmayı ziyaret ederek, firma sahipleri Umut ve Uğur Velidedeoğlu ile görüştü.

Sarı, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesine destek veren Umut ve Uğur Velidedeoğlu'na teşekkür ederek, belge takdim etti.

Evinden çıkmayan yaşlıları geziye götürecek

Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, evinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşları kültür gezisine götürme sözü verdi.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini hatırlattı.

Sungurlu halkından salgına karşı alınan tedbirlere uymasını isteyen Şahiner, "Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evde durun. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Belediye Başkanı olarak bu kara günlerde her bir hemşehrimizin yanında olmaya söz veriyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu evde oturmanın acısını da inşallah bu virüs belasını atlattığımızda sizlere kültür gezileri düzenleyeceğim. Bursa, Konya, nereyi istiyorsanız oraya gezi düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen'den ziyaret

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'yı makamında ziyaret etti.

Saatçi, ziyarette, kentteki sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesinden dolayı Sobacı'ya teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla risk altında çalıştığını belirten Saatçi, "Sağlık çalışanlarının, çalışma şartlarını kolaylaştıran, koruyucu ekipman temini için azami gayret gösteren, başta sayın Valimiz, il müdürümüz, başhekimlerimiz ve diğer yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sağlık Bakanlığının bu kriz döneminde sağlık çalışanlarına yönelik başlattığı, başhekimlerimizin teklifi, il müdürümüzün onayı ile yürürlüğe geçirilen esnek mesai konusunda özellikle bu hassas dönemde sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde düzenleme yapan, zorlaştıran değil, kolaylaştıran, moral ve motivasyonu bozan değil, motivasyonu artıran, sağlık çalışanlarımızın hak ettiği kıymeti onlara gösteren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sobacı da ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Saatçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA