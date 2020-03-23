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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlara 09.00-13.30 saatleri arasında internet kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

23.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:52
Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlara 09.00-13.30 saatleri arasında internet kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler için uzaktan eğitim programı başlattığını hatırlattı.

Sanal derslerin bugün saat 09.00'da başladığını aktaran Aşgın, "İnternet öğrencilerimize lazım. Saat 09.00-13.30 arası yapılacak olan uzaktan eğitim (EBA) sisteminde öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için lütfen ders saatlerinde internet kullanımımızı azaltalım." ifadesini kullandı.

TRT-EBA TV Uzaktan Eğitim

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, velilerin uzaktan eğitim çalışmalarını takip etmesinin çocukların geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci velilerini Milli Eğitim Bakanlığının TRT ve EBA TV üzerinden bugün başlattığı uzaktan eğitime katılmaya davet etti.

Çocukların eğitiminin sekteye uğramaması gerektiğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Şu anda tam olarak öngörülemeyen bu afet süreci içinde de yavrularımızın eğitimi sekteye uğramasın diye, hem EBA hem de TV üzerinden sunulacak olan eğitim çalışmalarını takip etmemiz, çocuklarımızın geleceği açısından oldukça önem arz etmektedir.Siz velilerden beklentimiz; öğrencilerimizin bu eğitimleri düzenli olarak takip etmeleri noktasında teşvik etmeniz ve yardımcı olmanızdır. Gün, birlik olma günüdür. Kurtuluş Savaşı'mız da dahil olmak üzere nice badireler atlatan şanlı milletimizin her ferdinin, sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getireceğine ve bu sınavdan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum."

"Tavsiye ve kurallara ciddiyetle riayet etmeliyiz"

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, devletin yeni tip koronavirüse karşı açıkladığı tavsiye ve kurallara vatandaşların ciddiyetle riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mizah malzemesi yapılmasının Türk milletinin hiçbir ferdine yakışmadığını belirtti.

Yalnızca yaşlıların değil, her yaş grubunun taşıyıcı olduğunun altını çizen Karapıçak, "Unutmayalım ki bu süreçte, çocuk, genç, yaşlı, yani belli bir yaş gurubu değil, hepimiz bu virüsün

taşıyıcısıyız.

Yaşlılarımızı ve kendimizle birlikte çevremizi dışarıda alınan önlem ve

kararlarla devlet korurken, evimizde ve tüm alanlarda koruyacak

bizleriz.

Bizler bugünün fertleri olarak dünümüzden (yaşlılarımızdan),

bu günümüzden (kendimizden) ve

yarınlarımızdan (çocuklarımızdan) sorumluyuz.

Devlet yetkililerince yapılan resmi açıklamalarla yayınlanan

genelgelere, tavsiye ve kurallara ciddiyetle riayet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

22-28 Mart Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, "83 milyon insanımıza ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat sıkıntıya, strese, coğrafi engellere rağmen acil sağlık hizmetinin sunan Acil Tıp teknisyenleri haftasını kutluyor, insanların hayatı ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarışan ATT'lerimizin hak ettikleri değeri görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saatçi, 22-28 Mart Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 112 acil çalışanlarının olaylara ilk müdahaleyi yapan, insan hayatını korumak için çabalayan kişiler olduğunu belirtti.

112 sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Saatçi, şunları kaydetti:

"Kaza, yangın veya benzeri afet olaylarında, ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 Sağlık çalışanları, olay yerlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğramaktadır. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan arkadaşlarımız, kendilerine yapılan bu muameleyi asla hak etmemektedir."

Kaynak: AA

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