Çorum'dan kısa kısa Çorum Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Çorum Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantaların kapanmasından dolayı atık gıdalarla beslenen sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Bir yandan koronavirüse karşı tedbirler alırken, diğer yandan da sokak hayvanlarını ihmal etmediklerini belirten Aşgın, "Koronavirüse karşı yoğun çalışmalarımız sırasında can dostlarımızı da ihmal etmiyoruz. Hayvan dostu gönüllülerimizle birlikte sokak ve yaban hayvanları için doğaya mama bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ve diğer hayvan derneklerinin temsilcileriyle bu çalışmalarınızı sıklaştırdık." dedi.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen ise sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle Aşgın'a teşekkür etti.

65 yaş üstü üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar

Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü üyelerinin market ve eczane ihtiyaçları başta olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılayacak.

Oda Başkanı Erdoğan Çerikçi, yaptığı yazılı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandığını hatırlattı.

Yasağın ardından 65 yaş üstü üyelerinin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirten Çerikçi, "İhtiyaç halinde beni, oda ya da kooperatifi arayıp ihtiyaçlarınızı talep edebilirsiniz. Sizlere her türlü desteğe hazırız. Tüm üyelerimize ve Türkiye'mize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

HİTÜ Senatosu uzaktan eğitim için toplanacak

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Senatosu, uzaktan eğitim çalışmalarına yön vermek üzere 24 Mart'ta toplanacak.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirtti.

Öztürk, toplantının ardından öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirileceğini aktardı.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görevlerini yürüttüğünü vurguladı.

Acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinin sağlık camiasının önemli birer parçası olduğunun altını çizen Sobacı, "Zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan tüm acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA