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Nevruz Bayramı, Huzur, Çorum, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı'nın barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni etti.

21.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:40
Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı'nın barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum halkının Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Nevruzun Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlandığını hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Bizler birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla aynı coğrafyayı paylaşmış ve asırlardır bu güzel topraklarda birlikte, barış içinde yaşamış bir milletiz. Bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarını emperyalistlerin oyun sahası olmaktan çıkartmak ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarının planlarını boşa çıkartmak hepimizin ortak gayesi ve hedefi olmalıdır. Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum.

Saygıdeğer Çorumluların Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor, gönül coğrafyamızda yaşayan, yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Parklar bahara hazırlanıyor

Çorum'daki parklarda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazlı açıklamada, kış mevsiminden kaynaklı tahrip olan parkları bahar mevsimine hazırlamak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çalışma kapsamında oyun alanlarının onarıldığını belirten Aşgın, kauçuk tabanların da yenilendiğini kaydetti.

Aşgın, yeni tip koronavirüs salgınının atlatılmasının ardından vatandaşların tekrar parklarda bir araya geleceğini belirterek "İnşallah bahar ayları ile birlikte salgın tehlikesi geçecek ve her mevsim olduğu gibi bahar aylarını da hemşehrilerimiz parklarda, yeşil alanlarda mutlu, huzurlu bir şekilde vakitlerini geçirebilecekler. Çocuklarımız, belediyemizin parklarında gönüllerince oyun oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bilim Kurulunun uyarılarına uyalım"

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, vatandaşlara Sağlık Bilim Kurulunun virüsten korunma ve hijyen konusundaki uyarılara uymaları çağrısı yaptı.

Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla olağanüstü bir dönem yaşandığını vurguladı.

Türkiye'de Sağlık Bilim Kurulunun salgının başından itibaren tedbirler aldığını anlatan Tahtasız, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurulunun virüsten korunma ve hijyen konusundaki uyarılarına hep birlikte eksiksiz ve titizlikle uymamız, uymayanları uyarmamız büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin başarıyla bu krizi bir an önce atlatmasının en önemli noktası birlikteliğimiz ve dayanışmamızdır. Zaman para kazanma dönemi değil insanımızı kurtarma dönemidir."

Kamu-Sen'den salgın tedbirleri

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sendikal toplantılara ara verdiklerini, ziyaretleri asgari düzeye indirdiklerini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların birbirine mümkün olan en az seviyede temas etmesi için herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı devletin aldığı tedbirlerin sağlayacağı faydanın, vatandaşların ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Cumhurbaşkanının 'Mümkün olduğunca evlerinizde kalın, temastan kaçının' söylemlerini dikkate alarak, biz de alınan kararlara harfiyen riayet etmenin gerekliliğinin altını çiziyoruz. Topluma örnek teşkil etmek amacıyla, insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için kendi ilave tedbirlerimizi de hayata geçireceğiz. İnsanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında, lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı, hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz."

Kaynak: AA

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