Çorum'dan kısa kısa
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çorum'dan kısa kısa - Haber
Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Çorum, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türk milletinin, kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'de yedi düvele meydan okuduğunu vurguladı.

18.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:50
Çorum'dan kısa kısa

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türk milletinin, kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'de yedi düvele meydan okuduğunu vurguladı.

Ceylan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kahramanlık destanının kolayca yazılmadığını belirtti.

Türk milletinin söz konusu vatansa gözünün başka hiçbir şeyi görmeyeceğinin altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"Türk milleti, kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale'de yedi düvele meydan okudu. Bugün bize düşen ecdadımıza layık olabilmek, onların yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi başarıyla geleceğe taşımaktır. Çanakkale, Türk milletinin kahramanlık hikayesini satır satır destanlaştırdığı yüreğinde büyüttüğü sarsılmaz bir inançtır. Çanakkale bize öyle bir cesaret verdi ki ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtmek konusunda her zaman bir kahramanlık örneği sergiledik. Bize saldıran düşmanlarımıza dünyaya örnek olacak nitelikte dersler verdik. Bizlere bir asır önce hasta adam muamelesi yapanlar Türklerin onları nasıl Çanakkale'de yerle yeksan ettiğini ve hüsrana uğrattığını unutmasınlar."

Başaranhıncal'ın Çanakkale Zaferi mesajı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylardan biri olduğunu vurguladı.

Başaranhıncal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olduğunu anlattı.

Çanakkale Zaferi'nin insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunun altını çizen Başaranhıncal, "Bu zaferle Türkler, asla esaret altına alınamayacaklarını bütün dünyaya ispatlamışlardır. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylardan olan Çanakkale Zaferi, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda etmeyi milli bir görev olarak gören aziz şehitlerimizin azminin ve cesaretinin destanıdır. Çanakkale destanını yazan binlerce şehidimiz, 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini, en kutsal varlıklarını, canlarını feda ederek tüm dünyaya kanıtlamışlardır." ifadesini kullandı.

"Evde kal" çağrısı

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu vatandaşlara ve parti teşkilatlarına "Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal" çağrısı yaptı.

Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaya davet etti.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldığını belirten Özsaçmacı, şunları kaydetti:

"Başkanlık Divanından gönderilen genelgeye göre parti binalarında toplanılmaması, toplantı ve benzeri organizasyonların iptal edilmesi istendi, ilçe kongreleri bir sonraki talimata kadar ertelendi. Koronavirüs salgını başladığından itibaren gösterilen dikkat, özen ve hassasiyet dolayısıyla tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın sağlığının korunması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere partimizin ilgili ve yetkili kurumların alacağı önlemlerin uygulanmasında aynı hassasiyetin devam etmesini rica ediyorum. Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal."

SP İl Başkanı Cıdık'tan "koronavirüs" açıklaması

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yaptığı yazılı açıklamada, hükumetin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Yaşanan sürecin birlik ve beraberlik içinde, tedbirlere riayet edilerek aşılabileceğinin altını çizen Cıdık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel salgına dönüşen koronavirüsle mücadelede ilk günlerden itibaren alınan hızlı kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ediyoruz. Bu süreçte aziz milletimiz hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir. Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğal gaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Çorum'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:32:07. #1.15#
title