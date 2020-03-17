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Mehmet Cahit Turhan, Çorum, Gür, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu karşılandığını bildirdi.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Çorum'dan kısa kısa

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu karşılandığını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum halkının uzun zamandır havaalanı ve demir yolu yatırımını beklediğini vurguladı.

Demir yolu yatırımının Çorum'un ihracat kapasitesini artıracağını belirten Gür, "Demir yolu ve havaalanı yatırımları Çorum'un marka değerini artıracaktır. İlimizin kalkınıp büyümesinde siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a ve iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyor, söz verilen yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇORUMİNİA çalışmaları başlıyor

Çorum'un tarihi ve kültürel ögelerini barındıracak minyatür park ÇORUMİNİA ile ilgili ihale sürecinin başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, minyatür maket ve rölyef alım ihalesinin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

Aşgın, ihaleyle Çorum Saat Kulesi, Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük, Hattuşa ve Şapinuva ören yerleri, İnce Su Kanyonu, Koyun Baba Köprüsü, Örükaya Roma Barajı, Kapılıkaya Mezarı, Aslanlı Kapı, Şarrumanın Tutaliayı Kucaklayış Sahnesi Rölyefi, IV. Tutalianın tasviri rölyefi, Hitit Savaşçısı tasviri rölyefi, İskilip Kalesi ve Kaya Mezarları, Elvan Çelebi Cami ve Türbesi, Eski Askerlik Şubesi, İsmet Eker Konağı, Çorum Kalesi, Çorum Müzesi, Hıdırlık Cami ve Türbesi, Ulu Cami, İstiklal Mektebi, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta Çarşısı, Güpür Hamamı ve Sungurlu Saat Kulesi olmak üzere toplam 27 minyatür maket ve rölyef alımı yapılacağını kaydetti.

ÇORUMİNİA Projesi'nin Millet Bahçesi'nin yanına inşa edileceğini aktaran Aşgın, projenin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağı vurguladı.

Apartmanlarda doğal gaz kullanma zorunluluğu

Çorum'da kömürle ısınan binalar için doğal gaza geçme zorunluluğu getirildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'da 386 binanın yılda 10 nim ton ithal kömür kullanılarak ısıtıldığı bildirildi.

Çorum'un coğrafi koşulları dolayısıyla kış mevsiminde hava kirliliğinin arttığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artan hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Mahalli Çevre Kurulunca ilimiz Merkez ilçede bulunan ve yakıt olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli apartmanlarda, iş yerlerinde ve iş merkezlerinde, 2020-2021 ısınma döneminin başlangıcı olan 1 Ekim'e kadar geçişin tamamlanarak doğal gaz ve güneş enerjisi gibi alternatif temiz yakıt kullanımına geçişin zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Belirtilen süre içinde kömür kullanımına son vermeyen merkezi sistemle ısınan bina sakinlerine, İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi'ne delaletiyle, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği idari yaptırım uygulanacaktır."

CHP'nin koronavirüs tedbirleri

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 19 Mart'ta yapılması planlanan İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçiminin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini bildirdi.

Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada, salgın dolayısıyla il ve ilçe başkanlıklarının tüm toplantı ve etkinliklerini ertelediklerini, parti binalarında toplu ziyaretçi kabulü yapılmayacağını duyurdu.

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Kaynak: AA

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