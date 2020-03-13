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Tıp Bayramı, Çorum, Güncel

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve kentteki sağlık kuruluşlarının yöneticilerini kabul etti.

13.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:58
Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve kentteki sağlık kuruluşlarının yöneticilerini kabul etti.

Sobacı, ziyarette, Çiftçi'ye Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek verdi.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, "Bir nefeslik sıhhatin değeri ölçülemeyecek kadar büyük ve kıymetlidir." dedi.

Sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığı vurgulayan Çiftçi, "Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görevlerini yapan, verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine hayırlı hizmetler, başarılı çalışmalar temenni ediyorum." diye konuştu.

"Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"

Hitit Üniversitesinin (HİTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamına alınan 8 pilot üniversiteden biri olduğu bildirildi.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, proje ile akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılması, üniversitelerin güncel teknoloji içeriklerine erişimi ve dijital eğitim kaynaklarından faydalanması ile öğrenimin yetkinliğe dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında akademisyenlere siber güvenlik ve ağ yönetimi konularında eğitim verileceğini aktaran Öztürk, "16 Mart'ta başlayacak eğitimlerin pilot uygulama sonrasında karşılıklı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

HİTÜ'ye TÜBİTAK desteği

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çölyak hastaları için alternatif doğal ve glütensiz gıda ürünü geliştirmek üzere hazırladıkları "Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması Projesi", TÜBİTAK tarafından kabul edildi.


Gıda Mühendisliği Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak'ın danışmanlığındaki proje kapsamında katkı maddesi olarak gam yerine tamamen doğal çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanarak geliştirilen glütensiz kekin kalite özelliklerinin, ticari glütensiz kek karışımlarıyla kıyaslaması yapılacağı anlatıldı.

Açıklamada, "Özellikle okul çağındaki çölyak hastaları için glütensiz fırıncılık ürünlerine alternatif olarak tamamen doğal olarak çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanan keklerin, piyasaya kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda gam alternatifi olarak keten tohumu unu kullanılarak üretilen kekin kalite özelliklerini artırmaya yönelik formülasyon geliştirme çalışmaları yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Müftülükten hastaneye kitap bağışı

Çorum Müftülüğü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

İl Müftü Vekili Adem Aygül, kitapları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'ye teslim etti.

Aygül, burada yaptığı konuşmada, hasta ve yakınlarının bilgilerini canlandırmak ve dini bilgilerinin doğru kaynaktan öğrenebilmeleri için hastane kütüphanesinde kitap bağışında bulunmaya karar verdiklerini söyledi.

Bağışlanan kitapların Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesinden tedarik edildiğini dile getiren Aygül, "Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan inanç, itikat ve ibadet konularıyla ilgili kitapları karşılayan Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kitap teslim törenine İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu da katıldı.

Kaynak: AA

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