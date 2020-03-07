Çorum'dan kısa kısa

07.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:26

Çorum'da vatandaşların şehir içi ulaşımda kullanmak üzere bisiklet kiralamasını sağlayacak ÇORBİS Projesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, akıllı bisiklet ve bisiklet parkları alımı için ihale sürecinin başladığını belirtti.

ÇORBİS Projesi sayesinde vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edileceğini aktaran Aşgın, "Projeyle araç trafiği yoğunluğunu da azaltmayı hedefliyoruz. Çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek istiyoruz. İlk etapta 50 akıllı bisiklet, 60 akıllı bisiklet park ünitesi, 5 kiralama terminali ve sistem için gerekli diğer ekipmanların alımını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trafik Dedektifleri Projesi

İçişleri Bakanlığının Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çorum'daki öğrencilere eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kınık Köyü Ortaokulu öğrencilerine jandarma trafik timlerince eğitim verildi.

Daha bilinçli nesiller yetiştirerek trafik kazalarını önlemek amacıyla başlatılan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler, trafik andını okuyarak "Trafik dedektifi" unvanı aldı.

Öğrenciler, eğitimin ardından asker selamı vererek, Barış Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek oldu.

Yavrular için iş birliği protokolü

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Koyun Yetiştiriciler Birliği Başkanı Şevket Avcı ve Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Şaban Sarıca arasında koyun, keçi ve mandalardan doğan yavruların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sarı, imza töreninde yaptığı konuşmada, iş birliği protokolünün birlik üyelerinin halk elinde ıslah projeleri kapsamında sahip oldukları hayvanlarından doğan yavruları kapsadığını söyledi.

Halk elinde ıslah projelerinin 2005 yılından itibaren uygulandığını hatırlatan Sarı, "İlimizde 3 koyun, keçi ve 1 manda ıslah projesi yürütülmektedir. Islah projelerinde yer alan yetiştiricilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amacıyla küpeleme işini yapabileceğine kanaat getirdiğimiz bu birliklerimize işi devrediyoruz. Halk elinde hayvan ıslahı projelerinde hem daha sağlıklı ıslah yapılması, hem de birliklerimizin hayvancılıkta daha aktif rol almasını sağlayacaktır." dedi.

Üretici birliklerini her zaman desteklediğinin altını çizen Sarı, "Bugün imzalanan protokolle, hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için yetkilerimizi birliklerimizle paylaştık. Üreticilerimize ve birliklerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çorum Futbol Kulübünden taraftara davet

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, taraftarı Hekimoğlu Trabzon maçına davet etti.

Küçükoğlu, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyaç duydukları bir maça çıkacaklarını söyledi.

İki sakat futbolcu dışında hafta boyunca tam kadro maça hazırlandıklarını anlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın tribünden vereceği destekle sahada kazanmak için rakipten daha çok mücadele edeceğiz. Son haftalarda taraftarlarımızı hep üzdük, artık sevindirecek sonuçlar almak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon maçı da bunlardan biri. Taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Stada gelerek maçın başlama düdüğünden bitimine kadar takımlarına destek olsunlar. Onların pozitif desteği ile bu maçtan istediğimiz sonucu alarak ayrılacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA