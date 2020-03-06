Çorum'dan kısa kısa

06.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:00

Çorum Belediyesi, tedavi için kente gelen hastaların yakınlarının barınma ihtiyacını gidermek amacıyla "Refakatçi Misafirhanesi" kuracak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki refakatçi misafirhanesine dönüştürülecek binayı inceledi.

Refakatçi misafirhanesiyle Çorum'un önemli bir eksiğini gidereceklerini belirten Aşgın, "Hasta yakınlarını kendi misafirimiz olarak görecek, kapımızı çalanı kapıda bırakmayacağız." dedi.

Refakatçi misafirhanesinin seçim dönemindeki vaatlerinden biri olduğuna işaret eden Aşgın, "Vaatlerimizden birini daha gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Misafirhanede sıcak suyundan yiyecek ikramına kadar her türlü hizmeti vatandaşlarımıza sağlayacağız. Bu projemizde çok dua almak istiyoruz. Bu projemiz, Çorum halkının insani meselelere yaklaşımındaki duyarlılığının da aynası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere örtü altı yetiştiriciliği eğitimi

Çorum'daki çiftçilere, örtü altı yetiştiriciliği eğitimi verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile İŞKUR Müdürü Ali Şahan'ın imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, Ortaköy ilçesine bağlı Aşdagul beldesi, Mecitözü ilçesine bağlı Boyacı ve Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köylerinde örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu, Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde örtü altı domates yetiştiriciliği kursu, Boğazkale ilçesine bağlı Emirler köyünde yöresel gıda ürünleri yapımı ile Oğuzlar ilçesine bağlı Şaphane köyünde Çilek yetiştiriciliği kursları açılacak.

Sarı, kursların 1 Nisan'da başlayacağını, çiftçilerin kurslardan en iyi şekilde istifade etmesini hedeflediklerini bildirdi.

Çorum'da "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kurulacak

Çorum'da Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü ve Algida AŞ iş birliğiyle yürütülen Kadın Eli Değmiş Külahlar Projesi kapsamında "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kurulacak.

Kooperatifin kuruluşu ve faaliyetleri, Akkent Kadın Kültür Merkezindeki toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda Ticaret İl Müdürlüğü personeli Tülay Şahin, kadın kooperatifleri, satış uzmanı Onur Kumru ise Algida'nın kooperatife sağlayacağı destekler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Algida Karadeniz Bölge Müdürü Can Nizam ve kooperatif üyesi kadınlar katıldı.

Aylar'dan Tahtasız'a kutlama ziyareti

Çorum'un Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ı ziyaret etti.

Aylar, 23 Şubat'ki 37. Olağan Kongrede il başkanlığına seçilen Tahtasız'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

CHP'yi yerelde ve genelde iktidar yapmak için çalıştıklarını belirten Aylar, "Birlik ve beraberlik içinde, yapacakları çalışmalarda yönetim kurulumuza başarılar diliyorum." dedi.

Tahtasız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum'da partimizin tek belediyesi olan Mecitözü Belediyemizin her zaman yanındayız. Gerek Mecitözü, gerek Çorum ve gerekse ülkemizde partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA