Çorum'dan kısa kısa

24.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:06

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kendisini vali, vali yardımcısı gibi üst düzey kamu görevlisi gibi tanıtarak yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde deprem felaketleri, İdlib hadisesinde mağdur olan insanlara yardım ya da amansız hastalıkların tedavisini bahane ederek, vali, vali yardımcısı gibi üst düzey kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, yardım bahanesi ile iş adamları ve hayırsever vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin tespit edildiğini belirtti.

Yardım kampanyalarının devletin resmi görevlilerinin koordinesinde, gönüllü kuruluşlar vasıtasıyla yapıldığını vurgulayan Çiftçi, "Bu kampanyalar resmi olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın; bazı üst düzey kamu görevlilerinin isimlerinin kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemelerini ve derhal Emniyet Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Temas Noktası personeline eğitim

Çorum'da Avrupa Birliği (AB) Temas Noktası personeline yönelik "2020-2021 Erasmus+ Programları" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimlerle kamu kurumlarının AB hibelerinden daha fazla yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Eğitimde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu uzmanları Halim Fazla ve Muhammed Lokman Tosun, Avrupa Birliği ve hedefleri, Erasmus+ Programları, Erasmus+ Ana Eylem Planları, Erasmus+ Sisteme Kayıt Aşamaları, Erasmus+ Programı web sitesi kullanımı ve proje yazımı aşamaları ve güncel hibe çağrıları konularında bilgi verdi.

Jandarma eşlerinden öğrencilere kışlık yardımı

Çorum İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelinin eşlerince hazırlanan atkı, bere ve kazak gibi kışlık ürünler, çeşitli köy okullarında öğrenim gören ilkokul öğrencilerine hediye edildi.

Maddi durumu yetersiz öğrencilerin kış şartlarında eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatan jandarma eşleri, çok sayıda atkı, bere ve kazak gibi kışlık giysiler hazırladı.

El emeği kışlık giysiler, Jandarma Komutanlığında görevli personel ve eşlerince Dodurga ilçesine bağlı Dikenli, Akkaya ve Tutuş köylerindeki ilkokullar ziyaret edilerek öğrencilere hediye edildi. Ziyaretlerde ayrıca jandarmanın yapısı, görevleri ve nasıl jandarma olunabileceğiyle ilgili sunumlar yapıldı.

Üreticilere "şap aşısı" uyarısı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, üreticileri hayvanlarına şap aşısı yaptırmaları konusunda uyardı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında Çorum'da 10 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik "Şap Aşılama Kampanyası" düzenleyeceklerini bildirdi.

Kampanya ile 2 ayı geçkin sığır cinsi bütün hayvanların aşılanacağını belirten Sarı, il genelinde 3 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanların 15 Mayıs'a kadar aşılanacağını, aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra 3 aylık olan buzağıların aşılamalarının da yıl sonuna kadar sürdürüleceğini aktardı.

Kaynak: AA