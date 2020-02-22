Çorum'dan kısa kısa

22.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:14

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev süresi dolan üyelere teşekkür plaketi verildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonundaki törende, 2019 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde görev yapan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve Hamamlıçayköy Muhtarı Bekir Söylemez'e, hayırsever üyeler olarak görev yapan Aydın Hoşbaş ve Ahmet Ertekin'e, sivil toplum kuruluşları temsilcisi olarak görev yapan Neslihan Hüsüllüoğulları'na plaket verdi.

Yüksel, vakfa hizmetlerinden dolayı emektar üyelere teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

HİTÜ'nün mezuniyet tören tarihi anketle belirlenecek

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörlüğü, 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni tarihini öğrencilerin belirlemesi amacıyla anket başlattı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kurumun resmi internet sitesinde başlatılan ankette öğrencilere "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenimizin hangi tarih aralığında gerçekleştirilmesini istersiniz?" sorusu soruldu.

Öğrencilerden 13-16 Nisan ya da 1-5 Haziran tarih aralığından birini seçmesinin istendiği anketin sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Aşgın, genç iş insanlarıyla buluştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'daki genç iş insanlarıyla bir araya geldi.

Aşgın, millet bahçesindeki toplantıda sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Çorum'un kimlikli ve sanayi yönünden öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Aşgın, bu potansiyelin büyütülmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'deki en büyük bin sanayi kuruluşundan 4'ünün Çorum'da yer aldığını hatırlatan Aşgın, "TR83 bölgesinin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'si Çorum'dan. 8 farklı işletme kolunda 1174 imalat yapan firmamız var ve imalat sektöründeki bu firmalarımızda 19 bin insanımız çalışıyor." dedi.

Toplantıya Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA