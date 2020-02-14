Çorum'dan kısa kısa

14.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:20

Çorum Belediyesi, "Çorum'un Doğal ve Tarihi Güzellikleri" konulu fotoğraf yarışması düzenledi.

Fotoğrafçıların 1 Temmuz'a kadar en fazla 4 fotoğrafla katılabileceği yarışmanın sonuçları, 6 Temmuz'da açıklanacak.

Yarışmada başarılı olan 3 fotoğrafçıya beşer bin lira eş değer başarı ödülü, 3 fotoğrafçıya biner lira mansiyon ve en fazla 30 fotoğraf için 250'şer lira sergileme ödülü verilecek.

Yarışmanın jürisinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, akademisyen Ata Yakup Kaptan, yazar Çerkes Karadağ Sanatçı, fotoğraf sanatçıları Egemen Umut Şen Afıap, İbrahim Zaman ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk yer alıyor.

Aşgın, fotoğrafçıların yarışmaya www.tfsf.org.tr adresindeki web sitesinden başvurabileceğini bildirdi.

Yarışmayla Çorum'un güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Aşgın, fotoğrafçıları yarışmaya katılmaya davet etti.

ÇESOB Başkanı Gür'den "mezbaha" teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Belediyesince inşa edilen mezbahanın bölgedeki en lüks mezbaha olduğunu bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, mezbaha yatırımından ötürü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Kendisinin aynı zamanda Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı olduğunu hatırlatan Gür, kentteki bütün kasapları yeni tesise sahip çıkmaya davet etti.

Yatırımın Çorum'a çok yakıştığının altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Çorum Belediyemiz tarafından açılan mezbahamız tüm esnaf sanatkarımıza, üreticimize hayırlı olsun. Belediyemiz bu tesisi yaparken ekonomik olarak hiçbir şeyden kaçınmadı. Halkımızın hijyenik şekilde et yiyebilmesi için her türlü detayı düşünerek tesisi donattı. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkes teşekkür ediyorum."

İlçelerdeki eğitimci ve öğrencilere motivasyon semineri

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürlüğünce Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı, Motivasyon ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile eğitimcilere yönelik "Özel Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları" seminerleri düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Rehberlik Araştırma Merkezinin de desteğiyle yapılan seminerlerde eğitimci ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Seminer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Sarı, "Hedefi olan kişiye rüzgar bile yol verir, hedefi olmayan kişiye kelebek bile engel olur. Bizim de gençlerimize hedef belirlemelerinde, motivasyon ve yaşanacak sınav kaygıları konularında yardımcı olmamız öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk aşkı ile her türlü rehberlik faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çorum Hayvan Pazarı kapatıldı

Çorum'daki hayvan pazarları, İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla kapatıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Çorum'un komşu illerinde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını bildirdi.

Çorum'a çevre il ve ilçelerden çok sayıda hayvan geldiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Hastalığın Çorum ve ilçelerine yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve ilçelerdeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi. Ayrıca izinsiz hayvan sevkıyatı da yasaklandı. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak."

Kaynak: AA