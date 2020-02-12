Çorum'dan kısa kısa

12.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:36

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin kar tatili talebini içeren mesajlarına ilişkin "Lütfen bu konuda mesaj atmayınız. Sizleri seviyoruz, hepinize üstün başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilerin kar tatili beklentilerine yanıt verdi.

Kentteki meteorolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz, okulların tatil edilmesi konusundaki heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunuzu biliyoruz.

İlimizdeki hava durumunu ve kar yağışını Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Ayrıca, Meteoroloji Müdürlüğümüzden de kar kalınlığı ve en düşük sıcaklık konusunda da rapor alıyoruz. Şartlar oluştuğunda elbette ki okulları tatil etme kararının alınacağından şüpheniz olmasın.

Lütfen bu konuda mesaj atmayınız. Sizleri seviyoruz hepinize üstün başarılar diliyoruz."

Belediye Başkanı Aşgın'dan "yeni hizmet binası" açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyenin yeni hizmet binası inşaatının yüklenici firmanın konkordato ilan etmesinden dolayı duraksadığını söyledi.

Aşgın, Hürriyet İlkokulunda düzenlenen Çöplü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Akşemseddin Caddesi'ndeki yeni hizmet binasıyla ilgili maddi sorunun olmadığını, duraklamanın yüklenici firmadan kaynaklandığını bildirdi.

İnşaatın tamamlanması için İller Bankası'ndan 15 milyon lira ödenek geldiğini dile getiren Aşgın, "Yeni hizmet binamız için hiçbir mali sorunumuz yok. Müteahhit firma konkordato ilan ettiği için sıkıntılı durumda. 28 Şubat'ta kadar müteahhide verilen süre doluyor. 28 Şubat'a kadar yapamazsa önümüzdeki süreçte ihaleyi feshedip yeniden ihaleye çıkmamız gerekiyor." dedi.

"Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar" Konferansı

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Çorum Çok Yönlü Destek Merkezi ile Alaca Belediyesince muhtar ve belediye çalışanlarına yönelik "Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar" Konferansı yapıldı.

SGDD Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, konferansta yaptığı konuşmada kentteki sığınmacı ve mültecilerle ilgili halk arasında eğitim, sağlık ve suç oranları konularında yanlış bilgilerin dolaştığını söyledi.

SGDD olarak Türk ve mültecilerin sosyal uyumu ve kaynaşması için pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Çiftdoğan, sosyal uyum için yerel yönetimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Muhtarların birinci elden duydukları, gördükleri ya da şahit oldukları gerginliklerin çözümünde önemli rolü oynadığının altını çizen Çiftdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sebeple toplumda ağızdan ağza yayılan, aslında doğru olmayan ve bu yüzden 'doğru bilinen yanlışlar' adını verdiğimiz konularla ilgili bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu sayede mülteci ve sığınmacı konusunda yanlış anlaşılmayı en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA