Çorum'dan kısa kısa

06.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:26

Çorum'da "Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi" konulu uluslararası sempozyum yapılacak.

Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çorum İnsani Değerler Platformu ve Dede Garkın Ocağı'nın katkılarıyla gerçekleşecek sempozyuma 8 ülkeden akademisyenler katılacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 10-12 Nisan'da yapılacak sempozyum için Erol Olçok Senato Salonunda işbirliği protokolü imzaladı.

Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında önemli katkısı olan Elvan Çelebi'nin layıkıyla uluslararası ölçekte anlaşılması adına sempozyum düzenleneceğini bildirdi.

Bilimsel çalışmaya çok sayıda bilim insanının katılmasının beklendiğini dile getiren Öztürk, şimdiye kadar 8 ülkeden, 35 farklı kurumdan 60'a yakın bildiri gönderildiğini kaydetti.

Öztürk, sempozyumda, Çorum'da Aşık Paşa ile başlayan Koyun Baba ve Elvan Çelebi ile devam eden Anadolu irfanının, Balkanlar, Amerika ve Orta Asya'dan birçok bilim insanının katılımıyla, uluslararası ölçekte tartışılarak ilmi çerçevede ele alınacağını sözlerine ekledi.

"Şehir Defteri" çıktı

Çorum Belediyesinin yeni süreli yayını "Şehir Defteri", yayın hayatına başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kültür, sanat ve edebiyat içerikli Şehir Defteri dergisinin yayın kuruluyla bir araya geldi.



Derginin, Çorum'un "kültür aynası" olacağını belirten Aşgın, "Eli kalem tutan, şehre dair sözü olan, karikatür çizen kalem erbaplarının bir araya gelerek çıkardığı dergi, şehrin bugününe not düşüyor. Yarına bırakılacak en önemli eserlerden biri de Şehir Defteri Dergisidir." dedi.

Şehrin hem altyapısıyla hem de kültür ve sanatıyla ilgilendiklerinin altını çizen Aşgın, "Biz şu anda altyapıda önemli çalışmalar yapıyoruz. 30 yıl önce yapılmış altyapının kalıcılığı, sürekliliği yok. Ama yıllar önce ortaya koyulmuş bir film, yazılmış şiir, basılmış bir kitap gibi sanatsal eserler yüzyıllarca eskimiyor. Biz de böyle eserler ortaya koymalıyız. Şehir Defterini bu anlamda çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Hamit Işık istifa etti

Çorum Futbol Kulübü Derneği Başkanı Hamit Işık, dernek başkanlığı ve kulüp yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etti.

Işık, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Işık'ın istifa dilekçesini kulübe sunduğu ve istifanın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özcan tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Işık'a bu zamana kadar

vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Çorum Futbol Kulübü'nde boşalan dernek başkanlığına sayın Mustafa Ercan atanmış olup, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Şeker devam

edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA