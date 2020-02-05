Çorum'dan kısa kısa

05.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:08

Çorum Belediyesi Buhara ve Bahçelievler kadın kültür merkezlerinde video montaj kursu açılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, video kaydının gençlerin en önemli ilgi alanlarından biri haline geldiğini belirtti.

Gençlerin ilgisini pekiştirmek amacıyla video montaj kursu açmayı planladıklarını bildiren Aşgın, kurs için kayıtların başladığını aktardı.

Aşgın, kursun amatör kamera çekimi ve video işleriyle uğraşanlar için bulunmaz bir fırsat olduğunu vurguladı.

Pazarcılar Odası Başkanı Yılmaz'dan KDV açıklaması

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, yaş sebze ve meyvede yüzde 8 olan KDV oranının basit usule tabi küçük esnaflar için yüzde 1'e çekilmesini istediklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada KDV oranının düşürülmesinin vatandaşa olumlu yansıyacağını vurguladı.

Mayıs ve haziran aylarında tarladan yeni mahsul çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Biz isteriz ki bu süreçte alınan tüm vergi çeşitleri aşağıya çekilmeli. En azından yeni mahsullerin çıkacağı, hava şartlarının düzeleceği mayıs-haziran aylarına kadar böyle bir uygulama olursa üretici de tüketici de memnun olur." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan öğrencilere ziyaret

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, üçüncü eğitim döneminin başlaması nedeniyle Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde okul yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Sarı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerine çok çalışmalarını tavsiye eden Sarı, "Gençliğinizin kıymetini bilin. Zaman su gibidir, aktıkça geri gelmez. Ülkemizin sizler gibi öz güveni yüksek, haysiyetli ve vatansever öğrenciler oldukça, geleceğe daha umut dolu bakıyorum." diye konuştu.

"Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi" Projesi

Hitit Üniversitesince hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi" Projesi tanıtıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ethem Erkoç Salonu'ndaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada projeyle eğitimcilerin eğitimine odaklandıklarını, eğitimde öğrencilerin pozisyonunu, beklentilerini ve yetkinliklerini bilerek öğretme metotlarını güncellemek istediklerini söyledi.

1970, 1980, 1990 ve 2000'lerde eğitim almış bir eğitmenin, 2020 yılında önüne gelen öğrencilerin beklentilerini karşılamakta zorluk çekebileceğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"2000'lerde eğitim almış, 2020'de önüne gelen genç kız ve delikanlımızın eğitim ihtiyacını ya da pozisyonu anlamakta zorluk çekebilen kuşak var. Üniversitelerde biz bunu hissediyoruz. Dolayısıyla nokta atışı diyebileceğimiz bir projenin eğitmenlerin dijital becerileri kazanmasında önemli rol oynayacağına inanıyorum, Projenin hazırlanmasında emeği geçen akademik personelimizi, halk eğitim merkezi görevlilerini ve Avrupalı ortaklarımızı tebrik ediyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu katıldı.

Kaynak: AA