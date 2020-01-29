Çorum'dan kısa kısa

29.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:38

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kenevir yetiştirmek isteyenlerin 1 Nisan'a kadar Çorum Valiliğine izin müracaatında bulunması gerektiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, kenevir üretiminin izne tabi olduğunu hatırlattı.

Lif, tohum, sap gibi amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin 1 Ocak - 1 Nisan tarihleri arasında Çorum Valiliğine başvuru yapmaları gerektiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin taahhütname, üretim yılına ait ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüz ölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS'ye uygun keşif raporu ve nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili evraklar kurumumuzun corum.tarimorman.gov.tr adresinde, duyurular kısmında ilan edilmiştir."

Gençlik merkezlerinde kurs kayıtları başlıyor

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerindeki çeşitli kurslar için yeni dönem kayıtlarının 1 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, gençlik merkezlerinde yüzme, basketbol, futsal, voleybol, badminton, dart, bocce, masa tenisi, bowling, buz pateni ve halk oyunları branşlarında kurslar verdiklerini belirtti.

Ayrıca öğrencilere yönelik eğitime destek kursları da düzenlediklerini aktaran Aşgın, "Gençlik merkezlerimiz, ilimizin eğitim ve kültür silüetine renk katıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için psiko-sosyal gelişimlerinde çok önemli yere sahip olan bu etkinlikleri, alanında uzman eğitmen kadromuzla hazırlıyoruz. Her dönem bu etkinliklere yenilerini ekleyerek gençlerimize daha zengin bir eğitim sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Güvenliği Toplantısı

Çorum'da 3'üncü Dönem Başı Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Çiftçi, Buhara Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada eğitimin, okul içi ve dışıyla bir bütün olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin devlete emanet olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Onların sağlığına, huzuruna, güvenliğine dikkat edelim. Huzurlu okul huzurlu mahalleyi, huzurlu mahalle huzurlu şehri oluşturur. Devleti temsil etmek milletin gönlünü almakla olur. Bizler milletin hizmetkarıyız." dedi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kuyumcu, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde okul güvenliği konusunda yürütülen çalışmaları içeren sunum yaptı.

Toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kaymakamlar, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ve okul yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA