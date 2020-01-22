Çorum'dan kısa kısa

22.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:36

Çorum Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy kara yollarında yoğunlaşan denetimlerde sürücülerin şerit değiştirme, hız limiti, sollama kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Drone ile hava destekli denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik denetimleri kapsamında ilçe bağlantı yollarında eş zamanlı radar uygulaması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde ekiplerin, sürücülere "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" ve "Kış lastiği" temalı broşür dağıtıldığı belirtildi.

Kadın kursiyerlerden dönem sonu sergisi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerindeki kurslarda hazırlanan el işi ürünler, dönem sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kadın Kültür ve Sanat merkezlerinde önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Çorumlu kadınların kendilerine fırsat verilince çok güzel işler yapabileceğini sergideki ürünlerle ortaya koyduğunu vurgulayan Aşgın, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün burada sergilenen ürünler hanımlarımızın ne kadar maharetli olduklarını ortaya koyuyor. Sergilenen ürünlerin satışıyla da kendilerine gelir elde edecekler. Gerekli durumlarda da hem sipariş alacaklar ve kurslarımızın da tanıtımını yapacaklar." dedi.

Ebe ve hemşirelere "doğum koçluğu" eğitimi

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (HİTİTSEM) ebe ve hemşirelere yönelik "doğum koçluğu" eğitimi düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Senato Salonu'nda düzenlenen törenle verdi.

Öztürk, törende yaptığı konuşmada, "doğum koçluğu" eğitiminin Türkiye'de sayılı merkezlerce verilebildiğini söyledi.

Ebe ve hemşirelerin doğuma hazırlık sürecinde annelere destek olabilmesi açısından koçluk eğitiminin önem taşıdığını belirten Öztürk, Hitit Üniversitesinin bu alandaki eğitim ihtiyacını giderilmesine katkı karşıladığını vurguladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek de anne dostu olmak adına hastanede görev yapan tüm ebe ve hemşirelerin "doğum koçluğu" eğitimi alması için çalışma başlattıklarını anlatarak, "Ebe ve hemşirelerimiz bu eğitime büyük ilgi gösterdi. Bu eğitimin ikincisini de talep ediyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan ebelerden Zehra Eryılmaz ise doğum koçluğu eğitimini almayı çok istediğini ama daha önce bu imkanı bulamadığını ifade ederek, "Her üniversitede olmayan bir eğitimi Hitit Üniversitesinde aldık. Bu eğitimin Çorum'da verilebiliyor olması bizim için büyük avantaj." dedi.

Kaynak: AA