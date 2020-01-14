Çorum'dan kısa kısa

14.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:12

Çorum'da tüketici haklarına dikkat çekmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında resim, lise öğrencileri arasında da karikatür yarışması yapılacağı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin "tüketici hakları" konulu resim ve karikatür yarışmalarına 14 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabileceği belirtildi.

Yarışmayla hem öğrencilerin sanatsal çalışmalarının desteklenmesi hem de tüketici haklarına dikkat çekilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde yapılacak yarışma için her ilde ayrı değerlendirme yapılacak. Seçici kurul tarafından il bazında resim ve karikatür yarışmalarında finale kalan birer eser belirlenerek Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecek. Seçilen eserin sahiplerine il müdürlüklerince belirlenecek ödüller verilecek. Başvurular, eserin aslı ve katılım formunun şartnamelere uygun olarak Ticaret İl Müdürlüğümüze kapalı zarf içinde elden, posta veya kargo aracılığıyla teslim edilmesiyle yapılacak."

"Kurumuş Çiçekler" sergisi

Arkeolog ve eski Müzeler Genel Müdürü Mehmet Akif Işık'ın Türkiye'nin farklı illerinden toplayıp biriktirdiği çiçeklerden oluşan "Kurumuş Çiçekler" sergisi Çorum'da açılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada, 197 tablodan oluşan serginin 17 Ocak'ta Sanat Galerisi'nde vatandaşlarla buluşacağını bildirdi.

Serginin Işık'ın 1969'dan beri Ankara, Sivas, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir ve Eskişehir'den toplayıp dosya, kitap ve defterlerin arasında biriktirdiği çiçeklerden oluştuğunu anlatan Yağbat, vatandaşları saat 15.00'teki açılışa davet etti.

Belediye işçilerine kışlık kıyafet yardımı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, sahada görev yapan belediye çalışanlarına soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için kışlık elbise yardımı yaptı.



Sülük, belediye tesislerinde işçilerle bir araya geldi.

İşçilerin İskilip halkına zorlu şartlarda dahi kaliteli hizmet vermek için çalıştığını belirten Sülük, çalışanlarının her sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ettiğini söyledi.

Kıyafetin kurumsal kimlik açısında da önemli olduğunu dile getiren Sülük, "Personelimizin kışlık kıyafetlerini

belediyemize yakışır şekilde yeniledik. Kış, soğuk demeden fedakarca yüklendikleri sorumlulukları yerine getiren mesai arkadaşlarımı tebrik eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." dedi.

Çorum'daki derneklere 972 bin lira hibe desteği

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, 2019 yılında Çorum'da faaliyet gösteren 10 derneğe 972 bin lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Bayrak, yazılı açıklamasında, Çorum'dan 13 derneğin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğünden hibe desteği almak için başvuru yaptığını, 10 derneğin başvurusunun kabul edildiğini aktardı.

Kurumun 15 milyon lira hibe bütçesinden Çorum'daki 10 derneğe 972 bin lira destek sağlandığını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"4-12 ay uygulanacak projelere toplam 972 bin lira hibe verilmiştir. Derneklerimiz, bütçe yetersizliği nedeniyle yapamadıkları faaliyetleri bu hibe desteğiyle yapabilecek ve ilimize fayda sağlayacaklardır. Derneklere yönelik projelere başvuru her yıl devam etmektedir. Müracaatlar ocak ayında başlayıp sene sonuna kadar devam etmektedir. Çorum'da bulunan tüm derneklerimizi bu projelerden faydalanmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA