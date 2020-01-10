Çorum'dan kısa kısa

10.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:38

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çiftçi, mesajında, mülki idare amirlerinin halkın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için üstün vazife şuuruyla hareket eden, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini, merhametini ve gülen yüzünü de temsil eden, kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla sunulmasında sorumluluk üstlenen kişiler olduğunu vurguladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşı önceleyen, kamu yönetiminde açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi ve devlet aygıtının hızlı, etkin ve adaletli çalışması hususunda mülki idare amirlerine büyük sorumluluklar düştüğünü anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze mülki idare amirlerimiz, memleketin her köşesinde, kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olmuşlardır. Kendilerine verilen devleti temsil etme payesinin farkında olarak, çok önemli, insanımıza dokunan, karşılık bulan, kıymetli ve unutulmayacak hizmetlere imza atmışlardır.

Bu vesileyle tüm mülki idare amirlerimizin gününü tebrik ediyorum."

Çorumlu sporcu milli forma giyecek

Çorum Belediyesi sporcusu Mehmet Can Töremiş, U15 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş'in 6-9 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan U15 Avrupa Şampiyonası seçmeleri sonucu milli takımda yer alma hakkı kazandığını bildirdi.

Fransa'nın Lievin şehrinde 14-16 Şubat tarihlerinde yapılacak U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Çorumlu bir sporcunun milli formayı giyecek olmasının heyecanını yaşadığını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum'da sporun gelişmesi ve sporculara daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz. 12 branşta yaklaşık bin lisanslı sporcumuzun yer aldığı Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz kurulduğu günden beri önemli başarılara imza attı. Badminton Milli Takımına seçilen Mehmet Can Töremiş'e Avrupa Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum."

ÇESOB Başkanı Gür'den "erteleme" açıklaması

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, değişikliğin nakliyeci esnafına nefes aldıracağını belirtti.

Değişiklikle C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senetlerini, taşıma yapılacak taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar U-ETDS sistemine işleme zorunluluğunun 1 Ocak 2021'e ertelendiğini aktaran Gür, "Değişiklikle sayısal takograf ünitelerindeki verileri taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay içerisinde bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlarda iç ve dış kamera ile 7 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu, 1 Ocak 2024'e kadar ertelendi. Dijital takograf takma zorunluluğuna da 10 Temmuz 2020'ye kadar ek süre verildi. Kararın ertelenerek yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplu iş yerlerinin inşaatı sürüyor

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Yaydiğin köyü mevkisinde yapımına başlanan toplu iş yerlerini bir an önce bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İnşaat sahasını ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Fındıkçı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnşaatları sürekli denetlediklerini dile getiren Fındıkçı, hava şartları elverdikçe inşa çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Çorum Belediyesi, siyasiler ve kamu kuruluşlarından büyük destek gördüklerinin altını çizen Fındıkçı, şöyle dedi:

"Toplu iş yeri inşaatlarımızı bir an evvel bitirmeyi arzuluyoruz. Üyelerimizi bir an önce iş yeri sahibi yapma gayretindeyiz. Ödemelerin düzenli şekilde yapılması halinde işlerimiz daha hızlı ilerleyecek ve kısa sürede tüm dükkanları tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Kaynak: AA