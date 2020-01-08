Çorum'dan kısa kısa

08.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:08

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Fındıkçı, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Aşgın'a Sanayi Sitesi'ne ilişkin beklenti ve önerilerini içeren dosya sundu.

Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi.

Belediyenin imkanları ölçüsünde talepleri karşılayacaklarını belirten Aşgın, kooperatif yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Fındıkçı da belediyenin bugüne kadar sağladığı destekten ötürü teşekkür ederek, aynı desteğin bundan sonra da devam etmesini beklediklerini aktardı.

-Valilikten "periyodik muayene" uyarısı

Çorum'da 2018 yılı damgası taşıyan ve 2020 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü ve tartı aletlerinin muayene süresinin dolduğu ve yenilenmesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 9. Maddesinin "Kanun kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulurlar." ifadesini içerdiği hatırlatıldı.

Ölçü ve ölçü aletleri, tartı aletleri, taksimetre, takograf cihazları, egzoz gazı analiz cihazları, hız ihlal tespit donanımları ve ısı sayaçları kullanıcılarının cihazlarının muayenesini gecikmeksizin yaptırması gerektiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 2 Mart mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerekmektedir. Zamanında müracaat etmeyenler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden idari ve cezai işlem uygulanır."

Kılıç, yeniden TÜMSİAD Başkanı seçildi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Çorum Şubesi olağan genel kurulu yapıldı.

TÜMSİAD'tan yapılan açıklamaya göre genel kurulda mevcut başkan Abdurrahman Kılıç yeniden TÜMSİAD Çorum Şube Başkanlığına seçildi.



TÜMSİAD'ın Türkiye'de 56, Avrupa'da 9 şubesiyle yaklaşık 12 bin üyesiyle hizmet vererek katma değer ürettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda Abdurrahman Kılıç güven tazeleyerek Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar tam destekle seçilmiştir. Yeni dönemin üyelerimize, halkımıza, ilimize ülkemize, devletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA