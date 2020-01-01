Çorum'dan kısa kısa

01.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:12

Çorum'da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca geçen yıl 50 milyon 199 bin 330 lira nakdi ve ayni yardım yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2019 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 66 bin 584 başvuru yapıldığını belirtildi.

Başvurulardan 14 bin 926'sının vakıf mütevelli heyetince olumsuz değerlendirildiği aktarılan açıklamada, olumlu değerlendirilen kalan bölümüne ise 50 milyon 199 bin 330 lira nakdi ve ayni yardım sağlandığı kaydedildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca vatandaşlara engelli ve yaşlı aylığı, şartlı nakit transferi, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik aylık, öksüz yetim aylığı, muhtaç asker aylığı ve elektrik tüketim desteği sağlandığı anlatılan açıklamada, "Ayrıca vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan aşevinden muhtaç durumdaki 303 ailedeki bin 375 kişiye günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette evlerine servis edilmektedir. Yine muhtaç durumda bulunan 1311 ailedeki 3 bin 676 kişiye kişi başı günlük 1 ekmek olacak şekilde ekmek yardımı yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Orman İşletme fidan dağıttı

Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce yeni yıl dolayısıyla vatandaşlara 6 bin 60 ceviz, badem ve kara çam fidanı dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık ve kurum personeli, yılbaşı dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara fidan dağıttı.

"Ağaç kesme fidan dik, yeni yıla fidan dikerek girelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2020 ceviz, 2020 badem ve 2020 kara çam fidanı verildi.

Vali Çiftçi'nin yılbaşı ziyaretleri

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yılbaşı dolayısıyla kentteki kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi, Sevgi Evleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Samsun-Ankara kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünü ile güzergahtaki denetleme noktalarını ziyaret eden Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'den kentteki yılbaşı denetimleri hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, seyahat eden vatandaşlarla da sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Özel İdare personeline iş güvenliği eğitimi

İl Özel İdaresinde görevli personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince iş güvenliği eğitimi verildi.

Özel İdare Sosyal Tesislerindeki eğitimde çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinin korunması, iş yerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazası ve diğer risklerle ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce verilen eğitimde personele iş güvenliği kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA