Çorum'dan kısa kısa

30.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:48

Çorum'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen lösemili çocuklar, yeni yılın gelişini kutladı.

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği iş birliğiyle Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çeşitli animasyon ve dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çocuklar etkinlikte yeni yıl pastasını hastanede yatan kardeşlerinin de bir an önce iyileşmesini dileyerek kesti.

LÖSEV Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Berfin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemi tedavisinde moralin en büyük etmen olduğunu, bu nedenle çocuklar için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Löseminin, tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu ifade eden Yazıcı, "Hem tedavisi devam eden hem de tedavisi tamamlanmış çocuklarımıza moral aşılamak için bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Çocuklar eğlenirken, aileleri de psikolog eşliğinde birbirleriyle hastalık sürecini paylaşıyor." dedi.

CHP İl Başkanı Tüfekçi'den "kaos" açıklaması

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, kongre sürecinde parti içinde kaos oluşturmaya çalışanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin iktidar olma yolunda büyük bir rüzgar yakaladığı görüşünde bulundu. Bu süreçte en büyük ihtiyaçlarının birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek olduğunu ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Delege seçimlerinden dolayı son günlerde parti içinde bazı kişiler arasında tartışmalar, gerginlikler yaşanıyor. Demokratik usullerle, üyelerin tercihiyle belirlenen delegelere tüm partililerin saygı duyması gerekiyor. CHP olarak 8 ilçede kongre sürecini tamamladık. Kongreleri büyük bir olgunluk, demokratik ortam ve sevgi-saygı çerçevesinde yaptık. Parti içerisinde kesinlikle kaos ortamı yaratılmasına izin vermeyeceğiz."

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TSE standartları Ulusal marker değerlerine uygun olmayan ve araç arızası ile birlikte kazalara sebebiyet verebileceği değerlendirilen akaryakıt satışını önlemek üzere çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü sanayi sitesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen oto lastik tamiri atölyesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 160 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sabır ve şükür" anlatıldı

Çorum Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosunca 2019-2020 eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 4-6 yaş öğrenci velilerine yönelik "Sabır ve şükür" konferansı düzenlendi.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Gülay Kunduracı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta Buharaevler Cami, Şehit Emre Beker, Şehit Ali Karslı, Şehit Mustafa Avcu, Şehit Baki Avşar, Şehit Nurullah Yeşildağ, Şehit Muhammet Çoban, Hicret ve Namazgah Kur'an Kurslarında eğitim gören çocukların annelerine müminin içerisinde olması gereken iki hal olan "Sabır ve şükür" konusu anlatıldı.

Konferansta ayrıca Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

Velilere yönelik eğitimlerin görev ve sorumluluk bilinci, yardımlaşma, sevgi ve merhamet, huzurlu bir toplum için adalet konularında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA