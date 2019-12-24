Çorum'dan kısa kısa

24.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:58

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un isminin Çorum Futbol Kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, isim değişikliğiyle ilgili talebin Türkiye Futbol Federasyonunca kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Yeni Çorumspor ile Çorumspor kulüplerinin birleştirilmesi çalışmaları kapsamında isim değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Sertifikalı ilk yardım eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğünce, İl AFAD Müdürlüğü ve Ziraat Bankası çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

112 Acil Sağlık Başhekimliği Toplantı Salonundaki eğitimde katılımcılara temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra kaza, afet ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılara hızlı ve etkili müdahale uygulanarak, ölüm ve sakatlık riskinin azaltılmasını sağlayacak bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitmenleri Osman Tök, Elif Uzun, Ahmet Patırman, Bekir Ardoğan, Serhat Tatlısu ve Nurhan Ataman tarafından verilen eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kişi ve kurumların talepleri doğrultusunda ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini bildirdi.

-ÇORUMİNİA için imzalar atıldı

Çorum sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerler, Çorum Belediyesince kurulacak ÇORUMİNİA Parkı'nda sergilenecek.

Kent merkezindeki millet bahçesinin yanına inşa edilecek ÇORUMİNİA Projesi'ne Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe desteği sağlayacak.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, ÇORUMİNİA Projesi hibe destek sözleşmesi imzaladı.

Aşgın, imza töreninde yaptığı açıklamada, OKA'nın projeye 1 milyon lira civarında hibe desteği vereceğini söyledi.

ÇORUMİNİA Projesi'nin adaylık dönemindeki vaatlerinden biri olduğunu belirten Aşgın, "Bir vaadimizi daha hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ÇORUMİNİA, ilimize değer kazandıracak bir proje. Burada ilimizin tarihi yapıtlarının minyatürlerini sergileyeceğiz. Şehrimizi gezmeye gelenler ÇORUMİNİA'da küçük bir Çorum turu atmış olacaklar." dedi.

ÇESOB Başkanlar Kurulu toplandı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, "2020 yılında devletten sicil affı, kamu borçlarına yapılandırma ve Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmesini talep ediyoruz." dedi.

Gür, ÇESOB'a bağlı oda başkanlarıyla İskilip'te düzenlenen 2019 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısında bir araya geldi.

ÇESOB'un 2019 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Gür, esnaf odalarının zor şartlarda hizmet ürettiğini söyledi.

Esnafın hak ve menfaatlerini korumak için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Gür, "Sizler bizim yanımızda olur ve bizlere güç verirseniz birliğimiz daha güçlü olur. " ifadesini kullandı.

Gür, esnafın 2020 yılında devletten beklentilerinin olduğunu dile getirerek, "2020 yılında devletten sicil affı, kamu borçlarına yapılandırma ve Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA