Çorum'dan kısa kısa

17.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:18

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, camilerde bulunan sabit tabure ve sandalyelerin kaldırılacağını açıkladı.

Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, tabure veya sandalye üzerinde namaz kılan vatandaşlar için cami içi cemaat ve saf düzeninin dışında ya da gerisinde belirli mekanlar oluşturulmasının cami adabına ve cemaat ruhuna uygun olmadığını belirtti.

Din İşleri Yüksek Kurulunun camilerdeki hoş olmayan görüntülerin değişmesi ve namaz kılma şekillerinin vatandaşlara defalarca anlatılması yönünde karar aldığını aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"İma ile namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçilmiştir. Camide sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacaktır. Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır. Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımızın oturarak veya tabure üzerinde nasıl namaz kılacakları hususu da titizlikle anlatılacaktır."

Valilik'ten "kalorifer" açıklaması

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kalorifer tesisatında meydana gelen arızanın giderildiği, koğuşlara tekrar sıcak su verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Çorum Cezaevinde kaloriferlerin keyfi olarak yakılmadığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3 kalorifer kazanının bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Aralık saat 10.00 sıralarında 2 kalorifer kazanının arıza yapması sebebiyle koğuşlara sıcak su verilmesi durdurulmuş olup, aynı gün kurum teknisyeni ve servis görevlileri arızanın giderilmesi için çalışmaya başlamış, aralıksız çalışma neticesinde 10 Aralık saat 22.00 sıralarında arıza giderilmiştir. 11 Aralık'ta koğuşlara tekrar sıcak su verilmeye başlanmıştır. Bu süre zarfında koğuş kaloriferleri 24 saat esasına göre yanmaya devam etmektedir. Hali hazırda da koğuşların ısınmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Çorum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Valilikteki toplantıda, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için kurumların alması gereken tedbirler görüşüldü.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolün Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalandığını hatırlattı.

Bu kurumların kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüteceğini bildiren Çiftçi, toplantıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Çiftçi, "Toplantıda ilimizde 2020-2021 yıllarında plan kapsamında yapılacak çalışmalar gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve medya ile iş birliği ve eşgüdüm halinde mücadele edileceği konusunda değerlendirilmeler yapılmıştır." dedi.

Hitit Medical Journal yayın hayatına başladı

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesinin bilimsel dergisi "Hitit Medical Journal" yayın hayatına başladı.

HİTÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, yaptığı yazılı açıklamada, derginin tıp bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce olarak her yılın şubat, haziran ve ekim aylarında yayınlanacağını bildirdi.

Dergide alan editörünün belirlediği hakemlerle çift kör hakemlik esasıyla değerlendirilecek makalelerin bilimsel ve etik anlamda yeterli görülmesiyle yayınlanmaya hak kazanacağını vurgulayan Baykam, akademisyenleri dergi için makale yazmaya davet etti.

Kaynak: AA