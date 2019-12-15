Çorum'dan kısa kısa

15.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:36

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkçı'dan teknik çalışmalarla ilgili bilgi alan Aşgın, daha sonra inşaat çalışmalarını inceledi.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdırlık bölgesindeki sanayi sitesinin taşınması için Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi inşasını önemsediğini söyledi.

Kooperatifin belediyeden taleplerini bir dosya halinde sunmasını beklediğini belirten Aşgın, "Burada birçok insan ekmek yiyecek. Bizler esnafımızı rahat ettirirsek Çorum'u rahat ettirmiş oluruz. Göreve gelirken 'hizmetkarınız olmaya geliyoruz' demiştik. Hizmetlerimizi ayrım yapmadan, insanların kimliğine kişiliğine bakmadan yapıyoruz." dedi.

Fındıkçı ise Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden birini Çorum'a kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar katıldı.

İstişare toplantısı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Çiftçi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğindeki (ÇESOB) toplantıda katılımcıların kentle ilgili öneri ve isteklerini dinledi.

Bu tür buluşmaların STK'lar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Çiftçi, kentin paydaşlarıyla istişare yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Çiftçi okul inşaatlarını inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Özel İdaresinin okul inşaatlarını inceledi.

Çiftçi, kent merkezindeki 16 derslikli Karşıyaka Ortaokulu, 18 derslikli Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Ek Binası, 20 derslikli Karakeçili Ortaokulu, 16 derslikli Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulunun inşaatları ziyaret etti.

Ziyaretlerde yüklenici firma temsilcilerinden inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Çiftçi, çalışmaların ihale takvimine uygun olması talimatını verdi.

Çiftçi, Çorum'da eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkartmaya çalıştıklarını belirterek, inşası süren okulların tamamlanmasıyla eğitim altyapısının kuvvetleneceğini kaydetti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Vali Çiftçi'ye kentteki eğitim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA